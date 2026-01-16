Nike no tendrá un anuncio en el Super Bowl 60

La firma del "Swoosh" confirmó que no tendrá presencia publicitaria en el gran juego, apostando por una segmentación precisa y el fortalecimiento de su identidad técnica.

La decisión de Nike de no emitir un anuncio durante el Super Bowl 60 marca un punto de inflexión en la industria publicitaria global. Esta decisión no sugiere una crisis de creatividad, sino una maniobra calculada dentro de su proceso de recuperación financiera y de marca.

Históricamente, el Super Bowl ha sido el escenario predilecto para el impacto masivo, alcanzando a más de 120 millones de espectadores. No obstante, Nike ha optado por alejarse de este laboratorio publicitario para buscar una eficiencia que los medios tradicionales masivos ya no le garantizan de la misma forma.

El retorno de inversión en este evento suele ser alto, con estimaciones de 5.20 dólares por cada dólar gastado. Sin embargo, para una empresa con el nivel de saturación de mercado que posee Nike, el beneficio incremental de un spot de 30 segundos parece ser menor que el de una comunicación segmentada.

Esta ausencia ocurre apenas un año después de su exitoso regreso con "So Win", una campaña que celebró el deporte femenino. A pesar de los elogios recibidos en la edición anterior, la compañía prefiere hoy los datos frente al brillo de un espacio publicitario de 8 millones de dólares.

Un factor determinante es la presencia orgánica de la marca; Nike no necesita pagar por publicidad para ser visible en el campo. Al ser el proveedor exclusivo de uniformes y equipamiento de la NFL, su logotipo aparecerá en cada jugada, garantizando una exposición constante sin inversión adicional en pauta.

Bajo la dirección del CEO Elliott Hill, la marca ha implementado la estrategia "Sport Offense". Este giro busca devolver el protagonismo al rendimiento deportivo y a la innovación técnica de los productos, dejando en un segundo plano el marketing enfocado meramente en el estilo de vida.

La prioridad actual de la firma es recuperar su autoridad en disciplinas clave como el running, el training y el baloncesto. Para lograrlo, la marca considera que es más efectivo hablarle directamente al atleta a través de canales específicos en lugar de buscar una audiencia homogénea.

Los resultados financieros empiezan a validar este cambio de rumbo, con un ligero crecimiento interanual del 1 por ciento y ventas de 12.400 millones de dólares. Aunque es un avance modesto, representa una estabilización necesaria para la compañía frente a la desaceleración previa.

Además de este enfoque en el producto, Nike está reorientando sus recursos hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. La marca apuesta por una construcción de presencia anticipada y duradera, siguiendo la tesis de que la constancia genera vínculos más profundos que los eventos aislados.

En conclusión, la retirada de Nike del Super Bowl 60 es una declaración de principios sobre la precisión estratégica. En un entorno de atención fragmentada, la marca prefiere la efectividad del mensaje continuo sobre la espectacularidad de un solo momento mediático.