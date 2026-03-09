ColdLaboration entre NESCAFÉ® y Leo para el lanzamiento del nuevo NESCAFÉ® ICE

El 8% del consumo de café en Colombia ya se toma frío: NESCAFÉ® apuesta por liderar la tendencia en el hogar con su nuevo lanzamiento, NESCAFÉ® ICE.

El consumo de café en Colombia continúa diversificándose con nuevas formas de preparación y momentos de consumo. En este contexto, NESCAFÉ® anunció el lanzamiento en el país de NESCAFÉ® ICE, una propuesta enfocada en el consumo de café frío en el hogar.

Según datos compartidos por la marca, actualmente el 8% del café que se consume en Colombia se toma frío. Este hábito es liderado principalmente por consumidores entre los 18 y 35 años, quienes concentran el 51% de este tipo de consumo. Para este grupo, el café se integra a momentos sociales y de experimentación con diferentes preparaciones.

El consumo de café frío fuera del hogar alcanza el 14%, impulsado por coffee shops y cadenas especializadas. En contraste, el consumo de café frío en casa representa cerca del 5%, lo que, de acuerdo con la compañía, evidencia una oportunidad de crecimiento para este tipo de preparaciones dentro de la rutina diaria.

“Con NESCAFÉ® ICE queremos romper el paradigma de que el café solo se disfruta caliente. Nuestra ambición es duplicar el consumo de café frío en casa, atraer nuevos consumidores y liderar un cambio de hábito que ya está en marcha”, explicó Carine Mahler, BEO cafés.

NESCAFÉ® ICE utiliza una tecnología de café soluble desarrollada para preparaciones en frío, diseñada para disolverse en agua o leche fría en pocos segundos, sin necesidad de equipos adicionales.

Bajo el concepto de ColdLaboration, la marca presenta el café frío como un espacio de experimentación y co-creación entre los consumidores. Como parte de esta iniciativa, NESCAFÉ® anunció Casa ICE, un espacio concebido como punto de encuentro y experiencia alrededor del café frío.

La propuesta también cuenta con la participación de la artista colombiana Juliana Velásquez, en la que está colaboración está orientada en conectar con audiencias jóvenes y promover nuevas formas de consumo del café.

También le puede interesar: 63,6 % de las empresas creadas por mujeres sobreviven después de su primer año