Pagos invisibles: la nueva tendencia que está transformando la experiencia de compra digital, según Pomelo

Las wallets digitales ya concentran más de la mitad de las transacciones del ecommerce a nivel mundial, mientras que la industria global de pagos genera cerca de US$2,5 billones en ingresos al año.

Las wallets digitales, los pagos embebidos, el ecommerce y la inteligencia artificial están impulsando una nueva etapa en la evolución de los servicios financieros. Las tarjetas físicas comienzan a perder protagonismo para convertirse en credenciales digitales integradas dentro de aplicaciones, plataformas y ecosistemas digitales.

De acuerdo con el más reciente informe de McKinsey, la industria global de pagos genera cerca de US$2,5 billones en ingresos y supera los 3,6 billones de operaciones anuales. El crecimiento de las transacciones en tiempo real, las nuevas credenciales digitales y los modelos financieros integrados son algunos de los factores que están impulsando esta transformación.

La evolución también se refleja en los hábitos de consumo. Según el Global Payments Report de Worldpay, las wallets digitales ya concentran más de la mitad de todas las transacciones de ecommerce a nivel mundial, consolidándose como uno de los principales motores de cambio en la industria.

En Colombia, esta tendencia avanza de la mano de la implementación de Bre-B y la expansión de modelos interoperables basados en códigos QR, tokenización y pagos inmediatos. Actualmente, más de 30 entidades financieras trabajan en integraciones con el nuevo sistema de pagos del Banco de la República, con el objetivo de facilitar operaciones más simples, rápidas y automatizadas.

Para Pomelo, plataforma de infraestructura financiera modular, este contexto marca un punto de inflexión para el sector. La compañía señala que las tarjetas están evolucionando desde un formato físico hacia credenciales digitales que funcionan de manera nativa dentro de wallets y plataformas digitales.

"La tarjeta ya no vive en una billetera física. Hoy está integrada en Apple Pay, en Google Pay y en entornos donde el usuario espera completar una compra sin interrumpir lo que está haciendo", afirmó Antonio Santiago, business development manager de Pomelo.

La empresa destaca que tecnologías como la tokenización, la autenticación inteligente y los pagos embebidos están acelerando un modelo en el que las transacciones se realizan de forma más fluida y segura en sectores como el ecommerce, los servicios por suscripción, la movilidad y las plataformas digitales.

En este contexto, la experiencia del usuario se convierte en uno de los principales diferenciales competitivos para las organizaciones financieras y tecnológicas.

"La próxima gran competencia en la industria no será quién emite más tarjetas, sino quién logre integrar mejor los cobros dentro de la experiencia del usuario. Los pagos invisibles serán parte central del futuro del ecommerce y los servicios financieros", agregó Santiago.

Además de transformar la experiencia de compra, estas innovaciones también están redefiniendo la infraestructura que soporta las transacciones digitales. Herramientas como las credenciales dinámicas, la tokenización y el procesamiento en tiempo real contribuyen a fortalecer la seguridad, reducir el fraude y mejorar las tasas de aprobación de pagos.

El crecimiento de las wallets digitales, la inteligencia artificial y los pagos embebidos anticipa una nueva generación de servicios financieros en la que el proceso de pago será cada vez más natural, integrado y prácticamente imperceptible para el usuario, consolidando el concepto de los llamados "pagos invisibles" como una de las principales tendencias de la economía digital.