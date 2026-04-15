El mito del dato perfecto: por qué las marcas en Colombia deben dejar de medirlo todo y empezar a entender mejor

Durante años, en marketing digital vivimos bajo una ilusión cómoda: creíamos que lo medíamos todo.

Dashboards llenos de métricas, modelos de atribución cada vez más complejos y una obsesión por la optimización en tiempo real nos hicieron pensar que teníamos el control absoluto. Pero esa realidad, especialmente en mercados como el colombiano, está cambiando más rápido de lo que muchas compañías están dispuestas a asumir. Hoy, la pregunta ya no es cuánto medimos, sino qué tan bien entendemos lo que realmente importa.

Un cambio silencioso que ya está pasando

Colombia no es ajena a la transformación global del ecosistema digital. La desaparición progresiva de cookies de terceros, el endurecimiento de las normativas de privacidad y el cierre de los grandes entornos publicitarios están redefiniendo las reglas del juego.

El resultado es claro: menos señales, más ruido y una creciente dificultad para entender al usuario.

En este contexto, muchas empresas siguen intentando resolver un problema nuevo con soluciones antiguas. Siguen acumulando datos, cuando el verdadero diferencial ya no está ahí.

Más datos no es mejor marketing

Durante mucho tiempo, la ventaja competitiva estaba en tener más datos. Hoy, esa lógica ha quedado obsoleta.

Las compañías que realmente están creciendo no son las que más invierten en tecnología o medios, sino las que han entendido algo clave: el valor está en la calidad, no en el volumen.

Es decir, en cómo estructuran, gobiernan y activan su dato propio.

Porque el dato, por sí solo, no genera ningún impacto. Solo lo hace cuando se convierte en decisión.

El gran problema: medir sin conectar

Uno de los errores más habituales es seguir midiendo el marketing como si fuera un entorno puramente digital, pero la realidad es otra.

Un usuario puede descubrir una marca en redes sociales, registrarse en una web, hablar con un asesor comercial y acabar comprando en un punto físico. Si esos puntos no están conectados, la foto está incompleta.

Y cuando la foto está incompleta, las decisiones son erróneas.

Este es uno de los grandes retos (y oportunidades) para las empresas en Colombia: dejar de trabajar en silos y empezar a construir una visión unificada del cliente.

La nueva ventaja competitiva: recuperar y mejorar la señal

En este nuevo escenario, el foco ya no está en perseguir al usuario, sino en recuperar la señal y mejorar su calidad.

Eso implica tres cambios fundamentales:

● Pasar de un tracking dependiente del navegador a modelos server-side y APIs de conversión.

● Conectar CRM, media y analítica en un mismo ecosistema.

● Apostar por tecnologías que permitan cumplir con privacidad sin perder capacidad de medición.

Porque no se trata de tener más datos, sino de tener mejores señales. Y esto, lejos de ser una limitación, es una oportunidad estratégica para mercados como el colombiano, donde muchas compañías aún están en fases tempranas de madurez digital.

De conversiones a valor real

Otro cambio crítico que ya estamos viendo es el n de la obsesión por la conversión barata.

No todas las conversiones valen lo mismo. Y seguir optimizando campañas solo por volumen puede ser, de hecho, una forma sofisticada de perder dinero.

Las empresas más avanzadas están empezando a optimizar en base a métricas de negocio reales: margen, recurrencia, lifetime value.

Este cambio, aunque más complejo, es el que realmente conecta marketing con crecimiento.

La pregunta incómoda: ¿qué es realmente incremental?

Aquí es donde muchas estrategias se tambalean. No todo lo que medimos es resultado de nuestras campañas. Parte de las conversiones habrían ocurrido igualmente.

La verdadera sofisticación hoy está en entender qué parte del resultado es incremental. Qué habría pasado si no hubiéramos invertido.

Y esto requiere un cambio de mentalidad: menos dashboards y más experimentación.

Colombia: un mercado con una oportunidad única

Mientras en mercados más maduros este cambio ya es urgente, en Colombia todavía estamos en un punto intermedio. Y eso es una ventaja.

Porque permite a las empresas dar el salto directamente hacia modelos más avanzados, sin pasar por etapas intermedias que ya han demostrado sus limitaciones.

El reto no es tecnológico. Es estratégico.

Se trata de dejar de ver el dato como un fin y empezar a entenderlo como lo que realmente es: un medio para tomar mejores decisiones.

Reflexión final

El marketing de los próximos años no será el que tenga más información, sino el que sepa hacer mejores preguntas.

En un entorno donde la privacidad redefine las reglas, la tecnología evoluciona constantemente y el consumidor es cada vez más complejo, la única ventaja sostenible será la capacidad de interpretar.

Porque al final, no gana quien más mide. Gana quien mejor entiende.

Por: Sebastián González, Country Manager LATAM – Adsmurai

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