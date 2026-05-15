Susana y Elvira: de blog a la primera 'chick flick' colombiana

María Fernanda Moreno y Marcela Peláez, las mentes detrás de este fenómeno cultural, conversan con P&M sobre la evolución de su marca y su salto al cine el próximo 28 de mayo.

Lo que comenzó en 2008 como un blog para compartir anécdotas y experiencias tras la jornada de oficina, se ha transformado con los años en un verdadero referente cultural y publicitario en Colombia.

Susana y Elvira dejó de ser hace mucho tiempo un contenido de internet para consolidarse como una marca poderosa que ha sabido conquistar formatos tan diversos como la literatura, las series web galardonadas internacionalmente y, ahora, la pantalla grande. La llegada de "Susana y Elvira: Sin Plan B"a las salas de cine no es un paso menor; representa un hito para la industria cinematográfica local al convertirse en la primera chick flick colombiana producida, escrita y dirigida bajo una perspectiva íntegramente femenina.

P&M habló con María Fernanda Moreno y Marcela Peláez, las mentes creativas y co-creadoras detrás de la serie, sobre lo que significa crear la primera chick flick colombiana hecha con perspectiva íntegramente femenina.

P&M: Hablando de todo el contexto de la industria y el sector, ¿en qué momento exacto Susana y Elvira dejó de ser un solo contenido para convertirse en una marca consolidada que llega al cine?

María Fernanda Moreno: Llevamos 18 años, arrancamos en 2008, y cada momento con cada formato ha sido un hito en esta marca. Creo que el mayor éxito de Susana y Elvira como proyecto transmedia es finalmente haber estado en tantos formatos, estar vivas durante tanto tiempo y haber tenido tanto impacto cultural en Colombia. Nacimos como un blog para parchar con amigos, pero el hito ahí fue comenzar a tener una audiencia que no esperábamos. Luego quisimos hacer serie web y fue otro hit maravilloso. Después nos llamó la editorial para hacer libros, lo cual en 2013 era un gran logro para nuestras carreras. Y ahora la película es otro gran momento. Obviamente nos llena de felicidad y gratitud, pero también de un miedito esperando que a la gente le guste este 28 de mayo.

P&M: Viendo esa evolución, ¿Cómo se está comercializando actualmente a Susana y Elvira como marca?

María Fernanda Moreno: Este modelo nació como un proyecto de contenido y ahora tenemos muy en el ADN cómo comercializarlo y buscar contacto con marcas, pero al principio no era así. Hace 18 años no había conciencia de cómo monetizar porque el contenido en internet era gratuito. Fue con la serie web que comenzamos a buscar oportunidades con marcas y nos convertimos en un gran "hub" para ellas; ganamos Effies y un shortlist en Cannes con marcas como Visa y Pond's. Fuimos pioneras en el branded content en una época donde la publicidad era solo prensa, radio y televisión. Hoy, con la película, tenemos un par de buenos anunciantes con los que hicimos un product placement donde hicimos un esfuerzo grande por hacerlo lo más natural y orgánico del mundo.

Marcela Peláez: Yo creo que también es puntualizar que nosotros entramos en el momento de la transición. Abrimos el contenido para invitar a las marcas a que entren naturalmente al entorno de la historia y no forzarlo. Logramos abrir camino porque eso antes no se hacía.

P&M: ¿Cómo han adaptado esa narrativa en los cambios digitales sin perder la esencia que enganchó a la audiencia original?

Marcela Peláez: Esta es una marca nativa digital, entonces entendemos muy bien los códigos. Desde que se hizo el blog desarrollamos un tono muy marcado que hemos logrado mantener a través de todos los formatos. Tenemos un universo súper rico basado en la evolución de dos personajes a través del tiempo, y eso nos da flexibilidad para adaptarnos. Lo que pasa hoy en día en redes no era lo que hacíamos al principio para nada, y sabemos que esto va a la velocidad de la luz, pero al tener el tono y el universo es fácil adaptarlo.

María Fernanda Moreno: Algo muy chévere es que hemos adaptado este contenido a cada formato sin que ninguno se parezca al otro. El blog, la serie web, los libros y ahora la película son distintos. Tuvimos que escribir una película con todas sus características: un arco dramático, un conflicto, antagonistas y estándares altísimos de factura de producción. Las van a ver hablar y echar chistes, pero no se van a quedar en un sofá conversando como en la serie.

P&M: ¿Cómo estructuraron su modelo de negocio y de diversificación manteniendo la credibilidad ante la comunidad?

María Fernanda Moreno: Uno tiene que tomar decisiones de dónde sí, dónde no, con qué marcas conectar y a qué juego jugar. Nuestro modelo de negocio se basa en el valor de la idea cuando se desarrolla. Susana y Elvira es el desarrollo de una gran idea; no es un modelo tan fácilmente escalable como vender zapatos, aquí dependemos de personas pensando todo el tiempo, por eso nuestro mejor amigo es un abogado de propiedad intelectual. Le damos el valor adecuado, protegemos nuestras ideas con cierta coherencia y cuidamos mucho la reputación de la marca, incluso rechazando propuestas que podrían ser creativas pero que afectarían esa reputación.

P&M: ¿Cuáles son esas tácticas clave que convirtieron a los espectadores casuales en verdaderos evangelizadores de marca?

María Fernanda Moreno: Muchas veces fue la misma audiencia la que se fue apropiando de cosas y ahí descubrimos el poder del fan. Por ejemplo, en 2010 le pusimos "Rodolfo" a un vibrador en un contenido, y la gente comenzó a hablar de "Rodolfos" para no decir la palabra, algo que trascendió muchísimo. Hoy hemos visto que al reactivar la conversación con la película, la gente etiqueta a sus amigas para ir juntas al cine. Estamos buscando ese boca a boca y apoyándonos en ese fandom, en las 'Susana y Elvira Lovers', para que hablen de nosotras y nos ayuden a llegar a las nuevas generaciones, a los centennials.

P&M: Ante la actual saturación de contenidos, ¿Cuál es su visión estratégica a futuro para sostener y escalar a Susana y Elvira?

María Fernanda Moreno: Nuestra audiencia primaria, mujeres que hoy están en sus 40 años, es la súper audiencia. Me llama muchísimo la atención que las marcas siempre buscan hablarle a la gente joven, ignorando que las mujeres de nuestra edad somos las que tenemos el poder de compra, las que sabemos cuánto se gasta en la casa, en los niños y cuánto nos queda para nosotras. Con nuestra audiencia hay mucha cosa por hacer, pero también, para que esto crezca, tenemos que llegar a una población más joven. Por eso en la película incluimos a personajes jóvenes y músicos, para poner a convivir ambos mundos.

Marcela Peláez: Es interesante ver que con el blog empezamos a hablarle a mujeres de 20 años que estaban desatendidas por las revistas femeninas de la época. Ahora esa generación ha crecido, nos quedan 40 años como consumidoras y necesitamos sentirnos representadas. En el mercado muchas veces nos ignoran como mujeres autónomas y solo nos abordan como mamás. Susana y Elvira es también la defensa de la representación de la mujer compradora y consumidora en sus 40.

P&M: Para finalizar, ¿Qué les gustaría destacar de lo que vamos a ver en esta película?

María Fernanda Moreno: Primero, es un gran caso de estudio para el mercadeo sobre cómo el cine, las plataformas y las marcas interactúan de manera orgánica. Y segundo, esta es la primera chick flick de este tipo que se hace en Colombia. Es una película hecha desde una perspectiva absolutamente femenina: somos un grupo de escritoras, la directora es mujer, la directora de fotografía es mujer y las protagonistas son mujeres. Contamos historias donde caben los hombres, y se van a divertir, pero mostramos el mundo, la moda e incluso el cuerpo masculino desde una óptica femenina, algo a lo que no estamos acostumbrados en nuestro cine.

Marcela Peláez: Para agregar, esta película la hicimos pensando en crear comunidad. Nuestra cosa transversal es la amistad, los sentimientos chéveres y la empatía. Queremos que la gente arme el parche, vaya acompañada al cine y celebre ese sentido de unión.

Mire el trailer de Susana y Elvira, sin plan B: