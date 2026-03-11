El Hot Sale regresa desde este 16 al 20 de marzo

En el Hot Sale de marzo de 2026, las ventas de las empresas participantes podrían crecer entre un 25 % y un 30 %, y se espera la participación de más de 80 marcas.

El evento de comercio electrónico Hot Sale Colombia, organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), se llevará a cabo del 16 al 20 de marzo de 2026 y cuenta con proyecciones de crecimiento en ventas entre el 25 % y el 30 % para las empresas participantes, con base en los resultados reportados en ediciones anteriores.

Las estimaciones se dan en un contexto de crecimiento del comercio electrónico en Colombia. Según el informe oficial de cierre del e-commerce 2025 publicado por la CCCE, el país registró 684,6 millones de transacciones y ventas por $145,4 billones de pesos durante ese año. Estas cifras representaron un crecimiento anual de 19,9 % en volumen de transacciones y de 11,1 % en valor frente a 2024.

“El comercio electrónico en Colombia está en una etapa de madurez. Más que crecimientos coyunturales, vemos una adopción estructural del canal digital, con consumidores que compran con mayor frecuencia y empresas que amplían su oferta de productos y servicios en línea”, afirmó María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la CCCE.

Por otro lado, a nivel de América Latina, el comercio electrónico mantiene una tendencia de expansión. Un informe elaborado por la organización Endeavor y la empresa MercadoLibre proyecta que las ventas de e-commerce en la región podrían superar los USD 215 mil millones en 2026.

El reporte también señala que el crecimiento del comercio electrónico en la región se está dando a un ritmo cercano a 1,5 veces el promedio mundial, impulsado principalmente por la adopción del comercio móvil y el desarrollo de infraestructura digital.

De acuerdo con el documento, mercados como Brasil, México y Argentina concentran cerca del 85 % de las ventas online regionales. En este contexto, Colombia mantiene una participación menor en el total regional, aunque con una tendencia de crecimiento sostenido.

Para la edición de marzo de 2026 se espera la participación de más de 80 marcas. Con base en el comportamiento histórico de las compañías participantes que han compartido información con la CCCE, las ventas de estas empresas podrían registrar incrementos promedio entre el 25 % y el 30 % durante los días del evento.

Adicionalmente, análisis del comportamiento del comercio electrónico en el país estiman que el total de transacciones de e-commerce podría aumentar alrededor de un 15 % en valor y número de operaciones frente a una semana habitual de ventas. Este indicador corresponde a la dinámica general del comercio electrónico en el país y no exclusivamente a las ventas generadas dentro del evento.

Los objetivos del Hot Sale 2026 son:

Incrementar la frecuencia de compra online y el volumen transaccional.

Impulsar categorías como tecnología, retail, turismo y educación.

Promover estrategias omnicanal y experiencias digitales para las empresas participantes.

“El eCommerce continúa siendo un canal fundamental para la economía nacional. Nuestro reto es seguir cerrando brechas de conectividad, inclusión digital y confianza, para que más empresas y regiones se integren al ecosistema digital”, concluyó Quiñones.

También le puede interesar: Influencers, tastemakers y social commerce, cómo está cambiando la influencia digital