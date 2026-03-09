martes, marzo 10, 2026

Mujeres que están moviendo la creatividad

Celebraciones

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, conversamos con varias creativas y mujeres que lideran equipos en la industria. Nos compartieron algunas de las ideas que destacan en su trabajo y su perspectiva sobre el presente de la publicidad colombiana.

Laura Niño
Juan Diego Gómez Ramírez
 marzo 9, 2026

Inicialmente pensamos en hablar con duplas creativas conformadas por mujeres. Sin embargo, al conversar con distintas agencias nos dimos cuenta de que, en la práctica, muchas de ellas trabajan en equipos mixtos. Por eso decidimos ampliar la perspectiva y destacar tanto a algunas creativas de manera individual como a otras junto a los equipos con los que desarrollan sus ideas.

Comenzamos con algunas duplas creativas que trabajan juntas en el desarrollo de ideas. Desde su dinámica de equipo comparten cómo entienden la creatividad que hoy se está construyendo en Colombia. La pregunta central fue: ¿Qué distingue la creatividad femenina en Colombia?

Lina Dueñas, copywriter en VML Colombia, y Diana Torres, senior designer en VML Colombia

Creemos que la creatividad femenina en Colombia se distingue por la sensibilidad y la capacidad de observar lo cotidiano. Muchas ideas nacen de la empatía, de escuchar e interpretar.

Hay una mezcla interesante entre intuición, carácter y resiliencia que hace que las historias se sientan más humanas, más cercanas y más reales.

Angie Enciso, copywriter en VML Colombia, y Paola Mendoza, diseñadora gráfica en VML Colombia

La creatividad femenina en Colombia no se define por un estilo específico, sino por la capacidad de ampliar la mirada de la industria.

Más mujeres en la mesa significa más perspectivas, más preguntas incómodas y formas distintas de interpretar la cultura. Y, al final, eso se traduce en ideas relevantes, honestas y más conectadas con la realidad de las personas.

Además de las duplas, también conversamos con creativas que hoy lideran proyectos o procesos dentro de sus equipos. Desde su rol individual comparten su visión sobre la industria y las ideas que consideran representativas de su trabajo.

María Santacruz , directora creativa independiente respondió:

Para mí, la creatividad no tiene género. Pero sí es innegable que el liderazgo de mujeres colombianas ha impulsado una creatividad con enorme relevancia cultural, dentro y fuera del país.

Muchas no solo hemos sido reconocidas en festivales globales; también hacemos parte de agencias top en el mundo, participamos en programas de liderazgo como See It Be It de Cannes, hemos sido juradas en festivales internacionales y compartimos conocimiento desde aulas, escenarios y equipos creativos alrededor del mundo.

Hoy, en las grandes agencias y en los proyectos que mueven la industria, siempre hay una mujer colombiana talentosa liderando, creando y abriendo camino. Y, sobre todo, inspirando a las nuevas generaciones a creer que también es posible.

Colombia ha avanzado de forma significativa en igualdad dentro del medio publicitario, y ese progreso se refleja tanto en las ideas que creamos como en los espacios que conquistamos.

Stephanie Rumierk, associate creative director en DENICOLÁS, afirma:

Creo que la creatividad femenina en Colombia se distingue por ampliar la mirada de la industria.

Durante mucho tiempo la publicidad se construyó desde perspectivas bastante homogéneas. Hoy, cada vez más mujeres están trayendo a la mesa experiencias, preguntas y sensibilidades distintas que están cambiando la forma en que entendemos a las personas y a la cultura.

En DENICOLÁS creemos que, en términos técnicos, no existe una ‘creatividad femenina’ como tal. Pero sí existen miradas diferentes que enriquecen las ideas y expanden las historias que somos capaces de contar. Cuando más mujeres participan en la construcción creativa, empiezan a aparecer matices, realidades y conversaciones que antes simplemente no estaban en el radar.

En ese sentido, más que ocupar un espacio, la creatividad femenina en Colombia está ampliando la conversación y ayudando a que la industria sea más representativa, más humana y culturalmente más relevante.

Día Internacional de la Mujer

