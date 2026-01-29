Kissimmee, alternativa de hospedaje durante el Mundial 2026

Kissimmee concentra una oferta de más de 50.000 opciones de alojamiento, conexión directa con el Aeropuerto Internacional de Orlando y acceso terrestre a Miami mediante el tren Brightline, lo que lo hace un punto de estancia para viajeros colombianos que se desplazarán a Florida durante el Mundial de la FIFA 2026.

El próximo 27 de junio, el Hard Rock Stadium de Miami será escenario del partido entre Colombia y Portugal, en el Mundial de la FIFA 2026. Con este encuentro, Kissimmee, ciudad en la Florida, se destaca por ser una de las ciudades consideradas por viajeros colombianos que visitarán Florida durante el mundial.

Ubicada en el centro del estado y a aproximadamente 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), Kissimmee cuenta con conexión terrestre y aérea hacia varias de las ciudades sede del torneo. Una de las alternativas de transporte hacia Miami es el tren de alta velocidad Brightline, que cubre la ruta Orlando–Miami en un trayecto estimado de tres horas.

“Kissimmee es el lugar ideal para vivir la pasión del Mundial y estamos muy emocionados de recibir a los turistas colombianos que visitarán Florida durante esta temporada. Queremos que nuestra ciudad forme parte de su itinerario (...) Con el aeropuerto internacional de Orlando ofreciendo más de 150 vuelos diarios sin escalas a ciudades clave que tendrán partidos en toda Norteamérica y ubicado a solo 25 minutos de Kissimmee, llegar a los juegos es increíblemente fácil. También estamos estratégicamente ubicados a solo un corto viaje en Brightline desde Miami, lo que nos convierte en una opción muy accesible. Aquí los visitantes podrán disfrutar de experiencias únicas enfocadas en aventura, gastronomía, diversión y descanso, que complementan perfectamente esta gran temporada deportiva”, señaló DT Minich, Presidente y CEO de Experience Kissimmee.

La ciudad es reconocida como la Capital Mundial de las Casas Vacacionales y dispone de más de 50.000 opciones de alojamiento, incluidas alrededor de 30.000 casas vacacionales. La oferta abarca desde viviendas unifamiliares hasta residencias de gran capacidad, con servicios como piscina privada, áreas de entretenimiento y espacios comunes para grupos.

En cuanto a hoteles, Kissimmee cuenta con alternativas como Reunion Resort & Golf Club, Gaylord Palms Resort, Omni Orlando Resort, ette hotel, Margaritaville Resort Orlando, The Inn at Celebration, Embassy Suites y FantasyWorld Resort, entre otros.

Desde Kissimmee, los viajeros pueden desplazarse hasta la estación Brightline de Orlando, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Orlando, mediante servicios de transporte como Uber o Lyft. También existe la opción de alquiler de vehículos a través de compañías como Enterprise Rent A Car o Move Rental Cars.

El Aeropuerto Internacional de Orlando opera vuelos directos a distintas ciudades anfitrionas de partidos del Mundial en Estados Unidos y Canadá. Entre los destinos con mayor frecuencia se encuentran Nueva York/Nueva Jersey, Atlanta, Dallas, Boston, Houston, Los Ángeles, Toronto, Seattle y San Francisco, entre otros.

Las cifras de vuelos directos diarios pueden variar según la temporada. Kissimmee se encuentra a corta distancia de parques temáticos como Walt Disney World® Resort, Universal Orlando Resort y SeaWorld® Orlando, lo que amplía las opciones de actividades para quienes combinan turismo deportivo con entretenimiento.

Adicionalmente, la ciudad ofrece planes asociados a naturaleza y recreación, como recorridos en hidrodeslizador en zonas cercanas a los Everglades, visitas a Old Town Kissimmee y actividades culturales y comerciales. En este sector se realizan eventos gratuitos como exhibiciones de autos clásicos, entre ellos el Friday Night Muscle Car Show y el Saturday Nite Classic Car Show & Cruise.

