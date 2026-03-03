Getty Images: la estrategia visual detrás de grandes marcas

En un entorno saturado de contenido visual, la oportunidad no está en producir más, sino en producir mejor. Getty Images está detrás de esta transformación y del éxito creativo de algunas de las marcas más influyentes del mundo.

Cada segundo, las personas consumen millones de imágenes y videos. Aumentar el impacto publicitario de las marcas no depende de producir mucho contenido lo más rápido posible, sino de producir contenido que realmente “mueva la aguja”.

De acuerdo con Getty Images, destacado creador y distribuidor global de contenido visual, algunas de las marcas más influyentes del mundo con las que ha colaborado en años recientes –como Adidas, American Express, Dove, Meta, Toyota, entre otras– lo tienen claro: el contenido visual es más que un mero recurso estético, es clave para la diferenciación.

Con más de 30 años de experiencia y como uno de los principales expertos en contenido visual del mundo, Getty Images se ha consolidado como socio estratégico para millones de empresas. Esta relación va mucho más allá del licensing tradicional. Aprovechando su red global de casi 600.000 fotógrafos y videógrafos, y un equipo que reúne a directores creativos expertos en fotografía publicitaria, la compañía también diseña y produce contenido personalizado para las principales empresas de Colombia y el mundo.

A través de su producto Custom Content –contenido hecho a la medida–, la compañía trabaja de cerca con CMOs y brand VPs de miles de empresas para ayudarles a diseñar y crear una biblioteca de imágenes y/o videos de uso exclusivo para su marca, ajustada a su identidad, presupuesto, territorios y objetivos comerciales.

¿Qué piden las marcas que más crecen hoy?

A través de su plataforma de investigación VisualGPS, Getty Images analizó más de 1.500 briefs escritos por los creativos de algunas de las compañías más grandes del mundo y compartidos con su equipo de Custom Content. ¿El resultado? Patrones claros sobre cómo están evolucionando las prioridades de marca.

El 95 % quiere contenido con personas como protagonistas. Además, la autenticidad –mencionada en más del 90 % de los briefs– sigue siendo el eje de la publicidad, pero lo que marcas (y consumidores) entienden hoy por “auténtico” –sobre todo cómo se traduce visualmente– está evolucionando. El 72 % de las marcas también quiere mostrar diversidad, sobre todo étnica y con equilibrio de género.

En Colombia, uno de los bancos más importantes del país buscaba precisamente eso: representar de forma auténtica a sus clientes en múltiples territorios del país, desde escenas cotidianas, hasta entornos corporativos; el reto era mostrar de forma real a su audiencia. La solución no fue una sesión de fotos aislada, sino múltiples briefs ejecutados por la red de creadores de Getty Images, que produjeron imágenes exclusivas alineadas con la audiencia del banco. El resultado: contenido que verdaderamente se sentía y se veía como la realidad colombiana.

“Crear contenido a gran escala no significa inconsistencia, ni homogeneidad”, revela Nurys Sánchez Martínez, country manager de Getty Images en Colombia. “Significa producir contenido exclusivo en distintos mercados, manteniendo coherencia global pero con sensibilidad local.

Sabemos que las marcas necesitan velocidad, calidad y protección legal. Tenemos la capacidad de combinar esos elementos con nuestra experiencia y creatividad para entregar de forma precisa lo que cada marca necesita… o que no sabía que necesitaba”.

El contenido visual genérico ya no es suficiente para atrapar la atención de los consumidores. La personalización, por otro lado, es mucho más que una ventaja competitiva; es una necesidad estratégica. Getty Images opera en esa intersección de la creatividad y la innovación impulsada por datos y producción a escala. ¿El resultado? Fotografías o videos que no se pueden generar, ver o descargar en cualquier lugar, sino narrativas visuales altamente creativas y diseñadas para potenciar el impacto de cualquier marca, en cualquier lugar.

En este mundo visualmente saturado, ¿qué contenido realmente capta su atención? Aquel en el que se ven reflejados, que les genera confianza y que, en última instancia, los hace pensar: “Sí, ok… toma todo mi dinero”.

Hoy, la influencia se construye imagen a imagen. Y en este mercado que exige relevancia cultural y representación real, el contenido visual dejó de ser un simple accesorio: es una decisión estratégica que impacta directamente en el negocio.

Este artículo es una Colaboración paga con Getty Images.

Artículo publicado en la edición #502 de los meses de febrero y marzo de 2026.

