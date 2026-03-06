Darse un break: colombianos pasan 50 días al año viendo una pantalla

En el marco del Día Internacional de la Desconexión Digital, surge una iniciativa que busca concientizar sobre la importancia de darnos una pausa de las redes y las pantallas, para así conectar con el presente.

En Colombia, una persona pasa en promedio 3.6 horas al día navegando en redes sociales; una cifra que, vista en perspectiva, equivale a dedicar 50 días completos al año exclusivamente a una pantalla. Esta cifra aumenta significativamente en niños y adolescentes los cuales pueden pasar hasta 8 horas diarias consumiendo contenido desde su celular.

Este consumo constante, sumado a semanas de alta tensión y sobrecarga informativa, termina por saturar la conversación pública. Lo que debería ayudar a fomentar el diálogo se transforma en un ruido incesante. Ante este panorama, marcas como KitKat han comenzado a actuar, priorizando el contenido de valor y validando el descanso periódico como un esencial para el bienestar.

De hecho, en el país el 47% de los Gen Z y el 58% de los Millennials afirman sentirse agotados y 72% de esta población joven reconoce que no se toma pausas suficientes durante su jornada. Cuando la línea entre lo digital y el bienestar personal se difumina, volver al presente se ha convertido en una medida de autocuidado.

Pensando en esto, KitKat, la marca que históricamente ha invitado a sus consumidores a tomarse un “break”, lanzó un mensaje claro para recordar que darse un break debe vivirse como un derecho fundamental.

En el marco del Día Internacional de la Desconexión Digital, la marca activó su iniciativa #BreakPatrocinado. Este concepto nace de un giro al tradicional '#ContenidoPatrocinado', etiqueta que suelen usar los influenciadores en sus publicaciones pagas.

En esta ocasión, KitKat se convierte en la primera marca en el país en pagarle a los creadores de contenido con los que trabaja para que se tomen un día libre de su trabajo, el cual consiste precisamente en estar conectados permanentemente. Durante 24 horas, ellos silenciarán sus notificaciones y detendrán sus publicaciones. Asimismo, extenderán el mensaje a sus audiencias, invitándolos a darse un respiro sea cual sea su rutina.

Al patrocinar este espacio de desconexión sin sacrificar sus ingresos, KitKat ofrece un refugio frente a la inmediatez, donde estos creadores integrantes del Break Club pueden disfrutar de un descanso a su manera, un Break de acuerdo a sus gustos, respetando estos momentos como hábito permanente que mejora la calidad de vida.

“Nuestra intención con el #BreakPatrocinado es priorizar el bienestar y reconocer que para ser productivos y creativos primero debemos ser humanos. Entendemos que la tecnología y el trabajo son motores de nuestro día a día, por eso mismo cambiar el ritmo resulta esencial para disfrutar el presente y volver a nuestras actividades con una energía renovada. En KitKat, creemos que las pausas durante el día son esenciales para vivir, compartir y trabajar mejor” afirmó Carlos Madriñán, director de los Negocios de Confitería y Bebidas Achocolatadas en Nestlé Colombia.

Esta acción busca que el mensaje de desconexión temporal surja de los mismos creadores que movilizan las redes (alcanzando cientos de miles de colombianos), invitando a sus comunidades a hacer lo mismo y recuperar el tiempo para sus actividades favoritas. Al final, el objetivo es recordar que los breaks no son una pérdida de productividad, sino un hábito que construye bienestar en todos los ámbitos de la vida.

“Hoy no traemos solo una recomendación, proponemos un compromiso: que cada persona se regale, al menos una vez al día, un momento para reconectar con eso que le eleva el ánimo: pausar el ritmo, dejar el afán a un lado, desconectarse de las pantallas, el trabajo o el estudio, o como a muchos nos gusta, un Break con KitKat”; añadió Madriñán.

Porque cuando nos damos permiso de tomar un buen Break, todo empieza a fluir mejor.