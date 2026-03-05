Corona anunció su llegada al Festival Estéreo Picnic

Bajo el concepto de convertir el Parque Simón Bolívar en un santuario de relajación, la marca estrena su patrocinio oficial integrando la expectativa, y su reconocido ritual del atardecer.

Cerveza Corona, marca global del portafolio de Bavaria, anunció su participación como cerveza oficial del Festival Estéreo Picnic 2025, a través de una campaña que convirtió el Out Of Home en una experiencia narrativa en tiempo real. El anuncio incluyó un conteo regresivo proyectado en vallas electrónicas, acompañado por la visualización de un atardecer de la ciudad. Durante la activación, mensajes como “El sunset tiene una noticia” fueron evolucionando hasta revelar la presencia de la marca en el festival.

Como parte de la iniciativa, la marca entregó 100 boletas a personas que se encontraban en los puntos donde se desarrolló la activación, vinculando el anuncio con una dinámica presencial asociada al concepto del atardecer.

“El sunset es uno de los activos más poderosos de Corona porque representa lo que somos como marca: un llamado a hacer una pausa, a desconectarnos y reconectar con el presente. Traer ese momento al Festival Estéreo Picnic es una forma de expandir nuestro territorio natural hacia un espacio donde miles de personas ya están viviendo esa misma búsqueda de conexión y disfrute”, afirmó Álvaro De Luna, vicepresidente de Marketing de Bavaria.

La marca, históricamente asociada a la playa, la naturaleza y el descanso, trasladará este concepto al Parque Simón Bolívar, lugar donde se realizará el festival. En este espacio se desarrollarán diferentes experiencias para los asistentes durante el evento.

Entre ellas se encuentra ‘Eternal Sunset’, una instalación inmersiva en forma de espiral inspirada en el atardecer, pensada como un espacio dentro del festival. Además, en la zona VIP se habilitará un área de descanso junto con la propuesta gastronómica de Vista Corona, que participará como uno de los restaurantes oficiales del evento.

La marca también anunció que extenderá la narrativa del atardecer más allá del festival, con dinámicas que permitirán a los asistentes participar por experiencias en Isla Corona. Estas acciones se conectan con iniciativas previas como las Picnic Sessions, encuentros realizados antes del festival.

