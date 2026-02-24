Mapfre presenta su nueva imagen

La marca, un activo estratégico para la compañía, alineará la proyección externa con la transformación de los últimos años y permitirá conectar con audiencias más.

Mapfre tiene desde hoy una nueva imagen. Después de años de transformación del negocio para responder mejor a las necesidades de los clientes y el cambiante contexto tecnológico y social, la compañía evoluciona la imagen que proyecta a la sociedad con una renovación de la marca que reafirma la esencia de la compañía, pero transmite mejor su actividad en todos los mercados y unidades de negocio.

El resultado es una marca que mantiene la esencia y el legado de una organización con más de 90 años de historia, pero al mismo tiempo se actualiza hacia una imagen moderna y audaz que refleja mejor la compañía dinámica e innovadora que es hoy Mapfre. Una evolución en el tono rojo, que es ahora más vibrante y decidido, un renovado logo del trébol, más atractivo y actual, y el uso de minúsculas, que transmiten cercanía, son algunos de los elementos más reconocibles de este movimiento.

“Hoy somos una compañía distinta a la que éramos hace apenas una década (...) Nos hemos transformado, y estamos preparados para competir mejor es el mundo digital y conectado y, como siempre, priorizando a las personas. Esto no va a cambiar, lo que sí evoluciona es la marca, para reflejar mejor todo lo que ahora somos y enfatizar aún más lo cerca que nos sentimos de los clientes y de sus necesidades”, señaló Antonio Huertas, presidente de Mapfre. “

La relación con clientes y otros grupos de interés es uno de los pilares que ha impulsado la adopción de la nueva marca. Mapfre ha aprovechado con agilidad las posibilidades de la revolución tecnológica para afianzar una relación más cercana, personalizada y sencilla con quienes confían en ella, una proximidad que tiene su reflejo en la nueva marca, impulsando la llegada a nuevos públicos.

La nueva marca se implementará de manera gradual en los próximos tres años en todos los países en los que está presente Mapfre de manera directa, siguiendo una estrategia que priorizará la adaptación local en cada territorio, y asegurando que la nueva identidad de marca sea relevante y comprensible en todos los mercados.

La actualización se llevará a cabo en las más de 4.600 oficinas que Mapfre tiene en el mundo, en canales digitales y otros activos como las distintas sedes de la compañía. Se comenzará por los elementos que la empresa considera más estratégicos, que incluyen las oficinas centrales o la presencia online y, a continuación, se irá avanzando en el resto. La actualización de la marca abarcará otras sociedades como las unidades de negocio de reaseguro y grandes riesgos.

