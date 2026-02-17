miércoles, febrero 18, 2026

Alianza entre Burger King y Nequi que ofrece 25% de descuento

marcas

Nequi se alió con Burger King para ofrecer un 25% de descuento a quienes paguen con la nueva Tarjeta Débito Nequi Visa.

Redacción P&M
 febrero 17, 2026

Desde el 9 de febrero al 31 de mayo, Burger King y Nequi activaron su alianza comercial que le ofrece al consumidor un 25% de descuento en combos del menú regular para quienes paguen con la nueva Tarjeta Débito Nequi Visa, ya sea en formato físico o digital.

Este beneficio entre estas dos marcas aplicará en restaurantes de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali y Pereira. Con el descuento, combos que rondan los $40.000 quedarán en aproximadamente $30.000, dependiendo del producto seleccionado. Cabe destacar, que en ese alianza cubre combos del menú regular, incluyendo categorías como WHOPPER®, Megastacker, Pollo, Veggie y The Kings.

“Esto no es solo un descuento: es una alianza con un partner que entiende cómo compra y cómo se mueve la gente hoy. Ahí hacemos match perfecto”, afirmó Sandra Dionissio, CMO de Burger King Colombia.

En su comunicado destacan que esta iniciativa hace parte de una estrategia conjunta entre ambas marcas para incentivar el uso de medios de pago digitales y ofrecer beneficios directos al consumidor en punto de venta.

burger king Nequi

