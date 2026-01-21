Consumer Goods & Manufacturing impulsados por IA, informe de Globant sobre IA

El nuevo informe de Globant sobre inteligencia artificial aplicada al sector de bienes de consumo masivo revela cómo esta tecnología está revolucionando la cadena de suministro y las operaciones, ayudando a las organizaciones a incrementar su eficiencia, resiliencia y capacidad de respuesta ante un entorno cada vez más cambiante.

Globant presentó el informe “Consumer Goods & Manufacturing impulsados por IA”, en el que analiza el uso de inteligencia artificial en el sector de bienes de consumo masivo (CPG) y manufactura. El documento aborda cómo la adopción de estas tecnologías está siendo incorporada en procesos operativos, cadenas de suministro y toma de decisiones empresariales.

De acuerdo con el informe, las compañías del sector están incrementando sus inversiones en IA con el objetivo de optimizar operaciones, anticipar disrupciones y gestionar entornos de alta volatilidad. La aplicación de estas soluciones se relaciona principalmente con la mejora de la visibilidad, la automatización de tareas y el análisis de grandes volúmenes de datos.

“La IA está transformando la manera en que gestionamos la cadena de suministro y las operaciones. No hablamos solo de optimización, sino de resiliencia, agilidad y capacidad de anticipación en un mercado cada vez más turbulento. Los resultados iniciales son prometedores, pero requieren tiempo, disciplina y un proceso de integración riguroso para desplegarse a gran escala. Las empresas que integren la IA en todas sus funciones podrán liberar al talento humano para enfocarse en la innovación y en crear valor real para los consumidores”, explica Santiago Noziglia, CEO del Retail, CPG & Automotive AI Studio en Globant.

Datos citados por el informe, basados en Boston Consulting Group, indican que solo el 5 % de las compañías a nivel global ha logrado capturar valor de la IA a gran escala, mientras que la IA agéntica, como los copilotos generativos, representa el 17 % del valor total generado por estas tecnologías.

Principales casos de uso identificados

El informe destaca cinco áreas donde la IA ya está siendo aplicada en el sector:

Orquestación en tiempo real de la cadena de suministro

Las empresas enfrentan una creciente volatilidad por disrupciones logísticas, fluctuaciones de materias primas y cambios en las preferencias del consumidor. Con un orquestador de IA, los equipos cuentan con información en tiempo real, análisis predictivos y recomendaciones automatizadas que permiten tomar decisiones rápidas y acertadas, mejorando la eficiencia operativa y la coordinación con socios y distribuidores. Previsión de la demanda

Los modelos de IA procesan datos históricos, estacionalidad, movimientos de la competencia e impactos promocionales para ofrecer predicciones de demanda de gran precisión. Esto permite optimizar los niveles de inventario, reducir desperdicios y planificar la producción de manera más inteligente. Gestión y colaboración con proveedores

La IA automatiza tareas repetitivas y administrativas, como conciliación de facturas o gestión de cumplimiento normativo, liberando a los equipos para concentrarse en actividades estratégicas. Esta evolución impulsa cadenas de suministro más ágiles, colaborativas y resistentes. Agentes de IA en fábricas

Los agentes de IA, combinados con datos de IoT y análisis predictivo, anticipan fallos antes de que ocurran y guían a los operarios en la resolución eficiente de problemas. Esto fortalece la continuidad productiva y mejora la capacidad de respuesta ante imprevistos. Compras inteligentes

Las herramientas de compras basadas en IA monitorean el rendimiento de los proveedores, las tendencias de mercado y las fluctuaciones de precios en tiempo real, permitiendo decisiones más informadas y fortaleciendo la competitividad de las empresas.

Según el IBM Institute for Business Value, más del 80 % de las empresas de productos de consumo considera que la IA generativa tiene un impacto relevante en áreas como creación de contenidos, analítica predictiva y automatización de la cadena de suministro.

Por su parte, estudios de Gallup muestran que el uso de IA entre empleados se ha incrementado en los últimos dos años, aunque persisten desafíos relacionados con la definición de estrategias claras para su implementación a gran escala.

El informe concluye que el despliegue de la inteligencia artificial en el sector de bienes de consumo está vinculado a la gobernanza, la selección de casos de uso y la integración progresiva de estas tecnologías en los modelos operativos.

Si desea leer el informe completo, está disponible aquí.

También le puede interesar: Reskilling 2026, ¿cuáles habilidades definirán la empleabilidad en los próximos años?