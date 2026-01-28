Axion energy presenta “Vení adonde vamos”, su nueva campaña creada por GUT

AXION energy presenta “Vení adonde vamos”, una campaña desarrollada por GUT Buenos Aires que acompaña el reposicionamiento integral de su ecosistema de marcas y estaciones de servicio.
La campaña se inscribe en una evolución profunda de la marca, basada en los dos ejes centrales de su experiencia: innovación y atención humana. En un contexto cada vez más competitivo y exigente, la marca refuerza aquello que la diferencia, respaldado por la calidad y tecnología de sus combustibles, lubricantes Castrol, como así también, la de su propuesta gastronómica única y premium: La Parada Sanguchera.
“Es la campaña de comunicación más grande que hicimos en los últimos años y refleja con claridad nuestra evolución como marca. En los spots, un auto autónomo tiene la capacidad de elegir lo mejor para sí y para quienes viajan con él, y esa elección es AXION energy. Una manera de mostrar cómo hoy combinamos tecnología, innovación y productos de máxima calidad con una atención especializada para cada cliente”, señaló Cecilia Panetta, gerente ejecutiva de Marketing de AXION energy.
Desde la agencia, Christian Rosli, CCO de GUT Buenos Aires, agregó: “Creo que encontramos al protagonista perfecto para esta campaña donde pieza tras pieza el auto autónomo nos contará de diferentes maneras por qué para él la mejor elección siempre es AXION energy”.
Una combinación de contenidos diferentes formará parte de una campaña 360° que se irá desplegando en las próximas semanas a través de distintos puntos de contacto, acompañando el nuevo posicionamiento de AXION energy en todo el país.
Ficha Técnica
Nombre de la Campaña: Vení Adonde Vamos
Cliente: Pan American Energy
Producto: AXION energy
Agencia: GUT Buenos Aires
Founders & Chairman: Gastón Bigio / Anselmo Ramos
CCOs & Partners: Joaquín Cubría / Matías Lafalla / Ramiro Rodriguez Cohen / Christian Rosli / Joaquín Campins
Managing Director: Paula Medina Rivero
ECDs: Diego Fernández Posada
Creative Technologist: Gustavo David Marioni
CD: Matias Paglieri / Gastón Durán
Art Director: Isabella Perrotat Menconi
Head of Art: Julián Montesano
Head of Design: Rosario Muñoz Lopez
Design Lead: Antonella Fossati
Designer: Paloma D'Urbano
Group Business Director: Maximiliano Beltrán
Business Director: Noelia Monte
Business Supervisor: Luisina Fierro
CSO: Javier Quintero
Head of Strategy: Javiera Romero Silva
Strategy Director: Carla Vilches
Social Strategist Director: Ignacio Rocca
Social Strategist: Melanie Umpierrez
Data Analyst: Anthony Figuera
Comms & Culture Director: Florencia Vera
Resourcing Director: Paula Akel
Head of Production: Mariana Jauregui
Producer: Julia Lagos
Editor: Sergio Corbalan
Productora: Rebolucion
Dirección: Marcelo Burgos
CEO: Ezequiel Ortiz
Productores Ejecutivos: Santiago Aicardi & Mayra Tomassini
Productor: Marcelo D´Ovidio
Jefe de Post: Lali Rodriguez Coordinación de post: Mariano Olivari
Edición: Sebastian Palacios & Mauricio Escobar
Sonido: Bamba
Banda Musical: Bamba
Responsable por el cliente: Cecilia Panetta, Sebastian Ariel D'Esposito, Gabriela Paula Rossi, Ignacio Insaurralde