Axion energy presenta “Vení adonde vamos”, su nueva campaña creada por GUT

Campaña

AXION energy presenta “Vení adonde vamos”, una campaña desarrollada por GUT Buenos Aires que acompaña el reposicionamiento integral de su ecosistema de marcas y estaciones de servicio.

 

Redacción P&M
Redacción P&M
 enero 28, 2026

La campaña se inscribe en una evolución profunda de la marca, basada en los dos ejes centrales de su experiencia: innovación y atención humana. En un contexto cada vez más competitivo y exigente, la marca refuerza aquello que la diferencia, respaldado por la calidad y tecnología de sus combustibles, lubricantes Castrol, como así también, la de su propuesta gastronómica única y premium: La Parada Sanguchera.

“Es la campaña de comunicación más grande que hicimos en los últimos años y refleja con claridad nuestra evolución como marca. En los spots, un auto autónomo tiene la capacidad de elegir lo mejor para sí y para quienes viajan con él, y esa elección es AXION energy. Una manera de mostrar cómo hoy combinamos tecnología, innovación y productos de máxima calidad con una atención especializada para cada cliente”, señaló Cecilia Panetta, gerente ejecutiva de Marketing de AXION energy.

Desde la agencia, Christian Rosli, CCO de GUT Buenos Aires, agregó: “Creo que encontramos al protagonista perfecto para esta campaña donde pieza tras pieza el auto autónomo nos contará de diferentes maneras por qué para él la mejor elección siempre es AXION energy”.

Una combinación de contenidos diferentes formará parte de una campaña 360° que se irá desplegando en las próximas semanas a través de distintos puntos de contacto, acompañando el nuevo posicionamiento de AXION energy en todo el país.

Ficha Técnica

Nombre de la Campaña: Vení Adonde Vamos

Cliente: Pan American Energy

Producto: AXION energy

Agencia: GUT Buenos Aires

Founders & Chairman: Gastón Bigio / Anselmo Ramos

CCOs & Partners: Joaquín Cubría / Matías Lafalla / Ramiro Rodriguez Cohen / Christian Rosli / Joaquín Campins

Managing Director: Paula Medina Rivero

ECDs: Diego Fernández Posada

Creative Technologist: Gustavo David Marioni

CD: Matias Paglieri / Gastón Durán

Art Director: Isabella Perrotat Menconi

Head of Art: Julián Montesano

Head of Design: Rosario Muñoz Lopez

Design Lead: Antonella Fossati

Designer: Paloma D'Urbano

Group Business Director: Maximiliano Beltrán

Business Director: Noelia Monte

Business Supervisor: Luisina Fierro

CSO: Javier Quintero

Head of Strategy: Javiera Romero Silva

Strategy Director: Carla Vilches

Social Strategist Director: Ignacio Rocca

Social Strategist: Melanie Umpierrez

Data Analyst: Anthony Figuera

Comms & Culture Director: Florencia Vera

Resourcing Director: Paula Akel

Head of Production: Mariana Jauregui

Producer: Julia Lagos

Editor: Sergio Corbalan

Productora: Rebolucion

Dirección: Marcelo Burgos

CEO: Ezequiel Ortiz

Productores Ejecutivos: Santiago Aicardi & Mayra Tomassini

Productor: Marcelo D´Ovidio

Jefe de Post: Lali Rodriguez Coordinación de post: Mariano Olivari

Edición: Sebastian Palacios & Mauricio Escobar

Sonido: Bamba

Banda Musical: Bamba

Responsable por el cliente: Cecilia Panetta, Sebastian Ariel D'Esposito, Gabriela Paula Rossi, Ignacio Insaurralde

 

TAGS
Campaña

