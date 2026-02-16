El Carnaval de Barranquilla fue el primer escenario de The Macallan dentro de su estrategia de expansión regional

El pasado 12 de febrero The Macallan tuvo una noche exclusiva para celebrar su presencia en la ciudad con sus principales aliados.

En el marco del Carnaval de Barranquilla, The Macallan realizó el pasado 12 de febrero una velada en el restaurante La Única, como parte de su estrategia de presencia en distintas regiones del país.

El encuentro fue el primer evento de esta escala que la marca lleva a cabo fuera de Bogotá y se enmarca en un plan de expansión hacia otras ciudades, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento en el mercado colombiano.

“Barranquilla representa energía, celebración y una identidad cultural muy poderosa. Estar presentes en el marco del Carnaval no es solo una forma de acompañar una de las fiestas más importantes del país, sino también de conectar con nuevas audiencias desde la experiencia, el encuentro y el respeto por las tradiciones locales. Este evento marca el inicio de una conversación más cercana entre The Macallan y las regiones de Colombia.” indicó Ramón Cardona, Brand Ambassador de The Macallan para Colombia.

El evento reunió a a destacadas personalidades de la región, líderes de opinión entre otros perfiles en una experiencia diseñada en torno a la identidad cultural del Caribe colombiano. Durante la velada también se prensentó la nueva identidad visual de The Macallan —ya disponible en Colombia—, de sus colecciones Double Cask y Sherry Oak. El rediseño fue desarrollado por el diseñador gráfico David Carson, quien planteó una propuesta que, según la compañía, reinterpreta elementos de tradición y legado con una estética contemporánea.

Con esta activación, Barranquilla se suma así a una serie de ciudades estratégicas dentro del plan de la marca para 2026, en el que las regiones ocupan un rol central como escenarios de encuentro, cultura y celebración alrededor del whisky single malt.

