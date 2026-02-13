World presenta resultados sobre percepción de autenticidad en relaciones digitales

El 47% de los colombianos encuestados percibe San Valentín como una fecha comercial, transaccional o forzada, mientras que solo el 20% la considera realmente significativa. Por otro lado, el 66% de los encuestados asegura que se siente más dispuesto a mostrarse auténtico cuando tiene la garantía de que está interactuando con una persona real y no con un bot.

En el marco de la celebración de San Valentín, una encuesta realizada en Colombia por World señala cambios en la forma en que las personas perciben sus relaciones en entornos digitales. De acuerdo con los resultados, cada vez toman mayor relevancia factores como la autenticidad y la certeza de que detrás de una pantalla existe una persona real.

El estudio, realizado a más de 6.800 usuarios en Colombia de la World App, indica que el 47% de los encuestados considera que San Valentín es una fecha comercial, transaccional o forzada, mientras que el 20% la describe como significativa. Además, el 53% cree que el amor debería celebrarse durante todo el año y no limitarse a un solo día.

En la actualidad, según reporta el informe de World, las relaciones románticas, de amistad y profesionales se inician en entornos digitales, el 53% de los participantes afirma que es más importante que en años anteriores tener claridad sobre quién está al otro lado de una interacción digital. Asimismo, 6 de cada 10 personas aseguran que es más probable responder un mensaje, continuar una conversación o aceptar un encuentro presencial cuando saben que interactúan con una persona real y no con un bot.

Los espacios donde esta certeza resulta más relevante son las citas y relaciones románticas (42%), seguidos por la creación de nuevas amistades (36%), el networking profesional (23%) y la participación en comunidades o eventos (18%).

El 66% de los encuestados señala que se siente más dispuesto a mostrarse tal como es cuando la autenticidad está garantizada en la interacción digital.

“En un entorno digital cada vez más atravesado por la inteligencia artificial, la confianza se ha convertido en el punto de partida de cualquier relación (...) Cuando las personas saben que están hablando con alguien real, se relacionan de una forma distinta. Ese cambio está redefiniendo cómo nacen las relaciones hoy”, afirma Martin Mazza, gerente regional en Tools for Humanity, empresa colaboradora de World.

La encuesta también evidencia interés por soluciones que permitan diferenciar entre personas reales y sistemas automatizados. En ese contexto, World ID se presenta como una herramienta que busca confirmar que una interacción involucra a una persona real y única. Este tipo de tecnologías empieza a integrarse en plataformas digitales donde la verificación de identidad es un factor relevante, incluidas aplicaciones de citas como Tinder.

También le puede interesar: Más de 780.000 pedidos en un día: las cifras de Rappi en el 2025