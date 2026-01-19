AI Overviews hace que caigan los clics en el buscador de Google

La integración de resúmenes generados por inteligencia artificial en los resultados del buscador está cambiando el SEO, priorizando las respuestas directas sobre las visitas a sitios web.

Google ha pasado de ser un motor que organiza enlaces a uno que responde directamente a las dudas. Los AI Overviews, resúmenes generados por inteligencia artificial que aparecen en la parte superior, ya están presentes en una de cada seis búsquedas realizadas por los usuarios.

Un estudio de Semrush, tras analizar 10 millones de palabras clave, revela que estos textos automáticos funcionan como una respuesta definitiva. Para el usuario es más cómodo leer el resumen de Google que entrar en una web, lo que reduce drásticamente el tráfico hacia fuentes externas.

Esta tecnología permite que el buscador decida qué información es suficiente para dar una búsqueda por resuelta. Al redactar su propio resumen basado en varias fuentes, Google se convierte en el destino final de la consulta, no en el puente hacia otros sitios.

La adopción de este formato ha sido masiva. Mientras que a inicios de 2024 solo aparecía en el 6% de las búsquedas, para finales de 2025 su presencia escaló al 15,7%, consolidándose como un cambio estructural en el funcionamiento del buscador.

El fenómeno no afecta solo a preguntas simples. Los AI Overviews ya intervienen en consultas comerciales y transaccionales en sectores clave como Informática, Ciencia y Sociedad, donde la visibilidad ya no garantiza necesariamente un clic.

Este cambio altera la relación tradicional entre el contenido y el usuario. Al ofrecer respuestas inmediatas en la pantalla principal, Google acelera la tendencia de las búsquedas que terminan sin que el usuario haga clic en ningún resultado orgánico.

Jana Garanko, Head of PR de Semrush, señala que el reto para las marcas ya no es solo atraer tráfico, sino evitar ser invisibilizadas por la IA. El buscador ahora actúa como un intermediario que decide qué sintetizar y qué fuentes omitir.

Bajo este nuevo escenario, las estrategias de SEO deben transformarse. La competencia ya no es solo por el ranking de enlaces, sino por lograr ser la fuente de confianza que alimenta las respuestas generadas por la inteligencia artificial.

Los datos de Semrush confirman que visibilidad y tráfico ya no avanzan en paralelo. Una marca puede ser relevante para Google, pero si la IA resuelve la duda por completo, el usuario no sentirá la necesidad de visitar la página original.

En conclusión, el éxito digital ahora depende de adaptarse a un entorno donde la IA decide qué merece ser contado. El SEO deja de optimizar solo para clics humanos y comienza a optimizar para los sistemas que generan las respuestas del buscador.

