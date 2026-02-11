Qué esperar de la publicidad y el comercio digital en 2026, según Google

En su tercera carta anual, Vidhya Srinivasan, VP/GM, Ads & Commerce para el gigante tecnológico, comparte cómo los equipos están reinventando las experiencias comerciales para que sean fluidas, d

Históricamente, los consumidores se han enfrentado a una disyuntiva: comprar rápidamente y correr el riesgo de equivocarse, o pasar horas investigando para acertar.

Estamos viendo que esa necesidad de elegir entre uno u otro desaparece.

Los consumidores siguen buscando, navegando, viendo videos y comprando, y ahora la IA está demostrando que la velocidad y la certeza pueden ir de la mano. Es un momento de expansión, tanto para las empresas como para los consumidores, que requiere un nuevo manual de estrategias.

En 2026, estamos reinventando las experiencias comerciales para que sean fluidas, de asistencia y personales, para que las empresas puedan generar confianza desde el principio.

Convertir la influencia en impacto en YouTube

Como la plataforma de streaming más vista en los EE. UU. durante casi tres años1, YouTube está impulsando el descubrimiento, ya sea que las personas estén viendo Shorts sobre #GRWM, sus podcasts favoritos o grandes momentos como los Juegos Olímpicos. Los creadores de YouTube

son los creadores de tendencias más confiables de la actualidad , y estas relaciones pueden ayudar a los consumidores a pasar de "solo mirar" a "ya lo entiendo" más rápido.

En 2026, construiremos conexiones más sólidas entre marcas y creadores. Comenzamos este camino con una convocatoria abierta , explorando nuevas formas para que los anunciantes colaboren con creadores. Este año, vamos aún más lejos: usaremos IA para comprender profundamente el contenido y las audiencias, y uniremos instantáneamente las marcas con las comunidades de creadores que amarán sus productos. Esto convierte la influencia orgánica de los creadores en un impacto empresarial real.

Reinventando los anuncios para la nueva era de las búsquedas

La búsqueda ya no se limita a palabras clave: cada vez más personas realizan lluvias de ideas, toman fotografías y hacen preguntas en forma conversacional. En 2026, este cambio convertirá la búsqueda en una herramienta de descubrimiento más poderosa, donde los anuncios pueden inspirar y responder a la vez. No solo incorporamos anuncios a las experiencias de IA en la búsqueda; estamos reinventando lo que es un anuncio.

Tomemos como ejemplo el Modo IA: ofrece nuevas oportunidades para que las empresas se integren de forma natural a la conversación. Por eso, el año pasado probamos nuevos formatos de anuncios que combinan inspiración y acción. Nuestra investigación ha demostrado que el modo IA proporciona una experiencia de compra más útil cuando los usuarios pueden comparar fácilmente una variedad de marcas y tiendas.3

El modo AI ya muestra recomendaciones de compras orgánicas basadas en lo que es más relevante para una consulta. Ahora, estamos probando un nuevo formato de anuncio para mostrar a los minoristas que ofrecen esos productos, claramente marcados como patrocinados. Este nuevo formato ayuda a los compradores a encontrar fácilmente opciones de compra convenientes y ofrece a los minoristas la oportunidad de aparecer en estos momentos clave de consideración. Estamos probando formatos similares en categorías más allá del comercio minorista, como viajes, para ayudar a las personas a encontrar productos y servicios relevantes.

También presentamos recientemente una nueva experiencia de monetización en el Modo IA, Ofertas directas, para ayudar a las marcas a destacarse en el momento que importa. Las ofertas directas permiten a las empresas compartir una oferta personalizada con un consumidor que está listo para comprar y así ayudar a cerrar la venta, sin cambiar lo que ofrecen a los demás. Ampliaremos estas opciones para incluir ofertas especiales que vayan más allá del precio y el valor, como beneficios de fidelidad y paquetes de productos.

Desbloqueando el futuro del comercio agéntico

En 2026, el comercio agéntico ya no es solo un concepto, es una realidad. Transformará la forma en cómo compramos, desde el descubrimiento hasta la decisión, al tiempo que ayudará a las marcas a diferenciarse.

Nuestro objetivo es doble: uno, eliminar el trabajo pesado de las compras para que los consumidores puedan centrarse en las partes divertidas. En segundo lugar, trabajar en estrecha colaboración con la industria en los elementos básicos necesarios para que el comercio a través de agentes sea fluido y seguro.

Por eso lanzamos el Protocolo de Pagos de Agentes (AP2) en 2025 y lo desarrollamos con la introducción del Protocolo de Comercio Universal (UCP) el mes pasado. UCP estandariza la forma en que las empresas se conectan con los agentes de IA durante todo el recorrido de compra, incluido el paso fundamental de habilitar la identidad y los pagos digitales seguros. En las semanas posteriores al lanzamiento, hemos recibido un enorme interés de cientos de empresas tecnológicas, socios de pago y minoristas interesados en integrarlo . Ya está mejorando las experiencias de compra en Google. De hecho, UCP ahora permite a los compradores estadounidenses comprar artículos de Etsy y Wayfair, directamente en el modo AI de Búsqueda y Gemini.

El potencial de UCP se extiende mucho más allá del comercio minorista. Está ayudando a sentar las bases para un futuro en el que todas las experiencias comerciales puedan ser fluidas y efectivas.

Acelerando el crecimiento con Gemini 3

Durante este tiempo de transformación, las empresas necesitan herramientas que puedan seguir el ritmo. El año pasado, entregamos una década de innovación en 12 meses, que culminó con la llegada de nuestro modelo más inteligente hasta la fecha, Gemini 3 . Gemini sustenta nuestras herramientas publicitarias y, a medida que los modelos mejoran, nuestros productos mejoran, sin que los clientes tengan que cambiar nada.

En 2026, nuestras herramientas publicitarias impulsadas por Gemini potenciarán aún más el crecimiento a través de la creatividad, el rendimiento y, en última instancia, el impacto comercial real.

Todo comienza con la creatividad: tomar la imaginación y convertirla en acción con herramientas como Nano Banana, y ahora Veo 3, en Google Ads Asset Studio . Esto ayuda a los anunciantes a producir trabajos con calidad de estudio en minutos, convirtiendo a la IA en un socio creativo en

tiempo real para las empresas. La adopción se está acelerando, lo que demuestra que los medios generativos ahora son una realidad escalable: en 2025, vimos un aumento de 3 veces en los activos generados por Gemini creados por anunciantes, y solo en el cuarto trimestre, Gemini se utilizó para generar casi 70 millones de activos creativos en AI Max y Performance Max.4

Pero la gran creatividad no tiene sentido si no aparece en el momento adecuado. Las campañas impulsadas por IA ayudan a los anunciantes a adaptarse a medida que evolucionan las experiencias. Sobre la base de nuestras campañas, el año pasado presentamos AI Max para potenciar el rendimiento y ampliar el alcance de las campañas de búsqueda de los anunciantes. Ya está desbloqueando miles de millones de nuevas búsquedas netas a las que estos anunciantes no llegaban antes.5

Las herramientas de campaña son tan poderosas como los datos y las mediciones que las impulsan. Pero con datos inconexos y soluciones industriales conflictivas, es difícil para las empresas saber qué datos les faltan y dónde invertir. Por lo tanto, estamos rediseñando el conjunto de mediciones para que sirva como una ventanilla única para los anunciantes, garantizando que cada decisión genere un crecimiento real y medible.

Construir sobre una base de confianza

Nada de esto funciona sin confianza. A medida que el mundo que nos rodea cambia, nuestro compromiso con la innovación audaz y responsable sigue siendo constante.

Es por eso que estamos basando esta era agéntica, centrada en la IA, en los mismos principios que nos han definido durante 25 años. A medida que empoderamos a los agentes para que actúen en nombre de los consumidores y las empresas, nuestros rigurosos estándares de privacidad y seguridad de los datos garantizan que el carril rápido siga siendo el carril seguro.

Con esta base establecida y este momento expansivo por delante, podemos reimaginar lo que es posible. Juntos podemos dar forma a una nueva era en la que sea más fácil comprar, pero también sea un placer descubrir y decidir.

