“La IA la vamos a tener todos; lo que nos distingue es lo humano y la pasión latina”, Victoria Cole, CEO Latam de VML

Para Cole, la verdadera ventaja competitiva en una industria saturada de herramientas tecnológicas no es el software, sino la capacidad de generar cultura y pertenencia. En un mercado que exige soluciones end-to-end, propone un modelo donde el crecimiento financiero y el desarrollo del capital humano son indivisibles para evitar caer en la "utopía" corporativa.

La industria publicitaria atraviesa una transformación total donde las necesidades de los clientes han evolucionado significativamente. Según Victoria Cole, CEO de VML, hoy no basta con ser una "boutique creativa". La escala que ofrecen las grandes agencias permite una inversión en tecnología crucial para aplicar creatividad a gran escala y de forma segmentada, permitiendo que la comunicación llegue de manera específica a cada audiencia en lugar de depender de una sola pieza generalista.

En un entorno donde se compite contra múltiples industrias, Cole destaca que el diferencial de una organización reside en el sentido de pertenencia y el aprendizaje continuo. Para la ejecutiva, es un privilegio estar en la industria en este momento de transformación, especialmente para los jóvenes, quienes tienen la oportunidad de formarse en una cultura de aprendizaje permanente basada en el trabajo diario y el análisis de casos reales.

Sin embargo, Cole señala una "verdad incómoda": la lucha constante por la tecnología corre el riesgo de deshumanizar los procesos. Existe una conciencia plena en VML de que, tarde o temprano, todas las empresas tendrán acceso a las mismas herramientas de Inteligencia Artificial. Por ello, el valor real no estará en el software, sino en la capacidad de mantener el rasgo creativo humano que logra impactar a través de la emoción.

Sobre el modelo de revenue share, la CEO lo considera una opción totalmente viable, siempre y cuando se establezcan pautas claras y justas. Advierte que es fundamental fijar KPIs que dependan estrictamente de la comunicación; factores externos como la falta de stock o problemas de precios en productos no deberían afectar estos acuerdos, asegurando que el beneficio sea mutuo para la agencia y el cliente.

Al definir la identidad de su visión, Cole resalta la "pasión latina" combinada con una decidida apuesta a futuro. Esta apuesta se traduce en la capacitación constante, la integración de capacidades diversas y una propuesta de valor integral para los clientes. El objetivo es ofrecer un servicio end-to-end que responda a la complejidad del mercado actual.

El crecimiento, para Victoria Cole, es un concepto multidimensional que debe ser equilibrado. No se trata solo de aumentar las ventas o mejorar el margen, sino de que estos resultados impulsen directamente el crecimiento del capital humano. Según su visión, invertir en el talento sin que esto genere ventas, o viceversa, sería una utopía; ambos pilares deben evolucionar en conjunto.

La tecnología, bajo esta óptica, funciona como un habilitador de grandes capacidades, pero siempre subordinada a la estrategia humana. Cole enfatiza que la aplicación tecnológica es lo que permite a las estructuras grandes ser eficientes, pero el éxito final depende de no perder la sensibilidad que permite conectar con el consumidor final.

Finalmente, la visión de VML para el futuro cercano es de optimismo y expansión. La clave reside en mantener la curiosidad por aprender todos los días y en utilizar la estructura de una agencia grande para generar una cultura sólida. Entre la eficiencia de la IA y el corazón de la creatividad, Cole apuesta por una industria que crezca en ventas, margen y, sobre todo, en la calidad de su gente.