Estrellas Águila celebró segunda edición

Más de 400.000 hinchas participaron en la votación, una cifra que duplicó la registrada en la edición anterior y evidencio el aumento en la participación del público.

En la antesala del inicio de la Liga BetPlay DIMAYOR 2026, se realizó en Bogotá la Gala Estrellas Águila 2026, una ceremonia organizada por Cerveza Águila en alianza con la DIMAYOR, en la que se reconoció a los futbolistas más destacados del campeonato colombiano, a partir de la votación de los hinchas.

La premiación se dio tras el cierre de la temporada 2025 de la Liga BetPlay DIMAYOR, que concluyó con títulos para Independiente Santa Fe en el primer semestre y Junior de Barranquilla en el segundo semestre, equipo que alcanzó su estrella número 11. Durante el año, distintos jugadores sobresalieron en el torneo local, de cara al inicio del ciclo rumbo al Mundial de 2026. La gala contó con la asistencia de jugadores, directivos, presidentes de clubes, medios de comunicación y exfutbolistas.

La elección de los ganadores se realizó mediante la dinámica Estrellas Águila, que registró la participación de más de 400.000 aficionados, una cifra superior a la de la edición anterior. A través de este mecanismo, los hinchas votaron por los jugadores más destacados de la temporada en diferentes categorías.

Entre los reconocimientos entregados durante la gala se destacaron el Once Ideal, la Estrella Águila de la temporada —máximo galardón de la noche— y otras distinciones individuales, además de nuevas categorías incorporadas en esta edición.

Estos fueron los premios entregados en la Gala Estrellas Águila 2026, definidos a partir de la votación de los hinchas_

Mejor director técnico: Alfredo Arias

Portero más votado: Andrés Mosquera Marmolejo

Defensa más votado: Jermein Peña

Mediocampista más votado: Jorman Campuzano

Delantero más votado: Hugo Rodallega

Mejor jugadora de la Liga BetPlay 2025: Kelly Ibargüen

Goleadora de la Liga BetPlay 2025: María Carvajal

Goleador de la Liga BetPlay 2025: Hugo Rodallega

Once ideal: Mosquera Marmolejo; William Tesillo, Jermein Peña, Daniel Londoño; Jorman Campuzano, Didier Moreno, Fabián Sambueza, Cristian Barrios; José Enamorado, Dayro Moreno y Hugo Rodallega

Mejor gol: José Enamorado

Mejor jugador joven del año: Juan Manuel Rengifo

Hinchada más votada: Atlético Nacional

Mejor jugador del 2025: Hugo Rodallega

“En Bavaria creemos en el poder del fútbol como una pasión que une al país. Con Estrellas Águila seguimos poniendo al hincha en el centro, reconociendo el talento dentro de la cancha y celebrando la emoción que mueve al fútbol colombiano”, señaló Sergio Rincón, presidente de Bavaria.

Por su parte, LA DIMAYOR reafirmó su compromiso de seguir promoviendo el desarrollo del fútbol colombiano en todas sus categorías, fortaleciendo espacios que visibilizan el talento, la diversidad y la pasión que caracterizan al campeonato nacional.

La Gala Estrellas Águila 2026 se enmarca dentro de las iniciativas que buscan visibilizar el desempeño de los jugadores y la participación de los hinchas, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

