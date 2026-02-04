miércoles, febrero 04, 2026

The Macallan presenta Harmony Collection Amber Meadow para San Valentín

The Macallan presenta Harmony Collection Amber Meadow para San Valentín

Harmony Collection Amber Meadow, está inspirada en los paisajes escoceses al final del verano y busca crear un vínculo entre la tierra, el origen de los ingredientes y el proceso creativo de la marca.

Redacción P&M
 febrero 4, 2026

En el marco de la temporada de San Valentín, The Macallan presentó Harmony Collection Amber Meadow, una edición limitada que hace parte de su serie Harmony Collection. Esta expresión toma como referencia los prados escoceses al final del verano y busca resaltar la relación entre el paisaje, la tierra y los procesos creativos de la marca.

Amber Meadow es un single malt elaborado con cebada cultivada en The Macallan Estate. De acuerdo con la información de la marca, su perfil aromático incluye notas de vainilla, cítricos y malta fresca. El whisky presenta un color 100 % natural y una textura suave, características asociadas a su proceso de elaboración.

La creación de esta expresión se desarrolló en colaboración con Stella y Mary McCartney. Como parte de esta colaboración, el diseño del estuche fue realizado con fibras naturales y materiales reciclados, en línea con los lineamientos de sostenibilidad comunicados por la marca. Harmony Collection Amber Meadow se suma así al portafolio de ediciones limitadas de The Macallan inspiradas en el entorno natural y el origen de sus ingredientes.

También le puede interesar: ¿2026 y aún seguimos hablando de desalineación entre marketing y ventas?

