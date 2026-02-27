Rodrigo Sahr encabezará el Jurado de Best Branding Awards Chile 2026

Le damos la bienvenida a Rodrigo Sahr, Director de Marca, Comunicaciones y Sostenibilidad de Claro Chile, quien asume la presidencia del Jurado para este 2026.

Su experiencia forjada en más de 20 años liderando marcas de alto impacto y grandes operaciones de retail como Jumbo y Santa Isabel, será fundamental para presidir la evaluación de los Casos. La misión de Best Branding Awards Chile es identificar y difundir lo mejor del branding nacional, y con la dirección de Rodrigo, esta edición marcará un hito en la distinción de Casos de éxito en Chile.

Las fechas clave de Best Branding Awards Chile 2026 son:

Apertura de Inscripciones: Lunes 02 de marzo, 2026.

Primer Cierre: Jueves 16 de abril, hasta las 23:59 hrs.

Segundo y Último Cierre: Jueves 07 de mayo, hasta las 23:59 hrs.

Jurado Primera Fase: Miércoles 27 de mayo, 2026.

Jurado Segunda Fase: Miércoles 17 de junio, 2026.

Ceremonia de Premiación: Miércoles 29 de julio, 2026.

Para más información, ingresa a: https://chile.bestbrandingawards.com/ o escribe a: bestbrandingawards@grupovalora.cl

