Rodrigo Sahr encabezará el Jurado de Best Branding Awards Chile 2026

Rodrigo Sahr encabezará el Jurado de Best Branding Awards Chile 2026

Le damos la bienvenida a Rodrigo Sahr, Director de Marca, Comunicaciones y Sostenibilidad de Claro Chile, quien asume la presidencia del Jurado para este 2026.

 febrero 27, 2026

Su experiencia forjada en más de 20 años liderando marcas de alto impacto y grandes operaciones de retail como Jumbo y Santa Isabel, será fundamental para presidir la evaluación de los Casos. La misión de Best Branding Awards Chile es identificar y difundir lo mejor del branding nacional, y con la dirección de Rodrigo, esta edición marcará un hito en la distinción de Casos de éxito en Chile.

Las fechas clave de Best Branding Awards Chile 2026 son:

  • Apertura de Inscripciones: Lunes 02 de marzo, 2026.
  • Primer Cierre: Jueves 16 de abril, hasta las 23:59 hrs.
  • Segundo y Último Cierre: Jueves 07 de mayo, hasta las 23:59 hrs.
  • Jurado Primera Fase: Miércoles 27 de mayo, 2026.
  • Jurado Segunda Fase: Miércoles 17 de junio, 2026.
  • Ceremonia de Premiación: Miércoles 29 de julio, 2026.

Para más información, ingresa a: https://chile.bestbrandingawards.com/ o escribe a: bestbrandingawards@grupovalora.cl

