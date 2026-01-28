Cuando el marketing deja de comunicar y empieza a construir experiencia

En un contexto donde el viajero contemporáneo redefine la forma de recorrer el mundo, el marketing hotelero ha dejado de ser un ejercicio de visibilidad para convertirse en un actor estratégico dentro de la experiencia.

De cara a 2026, las decisiones de viaje están cada vez más influenciadas por la personalización, el bienestar, la autenticidad del destino y la coherencia entre lo que una marca promete y lo que realmente se vive en cada punto de contacto.

Hoy, los viajeros no buscan hoteles genéricos: buscan marcas con identidad, experiencias alineadas a su estilo de vida y propuestas que conecten con sus motivaciones emocionales, culturales y digitales. En ese escenario, el marketing se convierte en el lenguaje que traduce el ADN de las marcas en vivencias tangibles.

Para OxoHotel Hospitality Management Group, esta visión es parte estructural de su modelo de operación. Con un portafolio amplio y diverso que atraviesa múltiples segmentos —desde el corporativo hasta el leisure, desde lo urbano hasta lo resort— la compañía entiende que incluso cuando gestiona marcas que compiten entre sí, cada hotel debe hablarle a un viajero distinto y ofrecer una experiencia claramente diferenciada.

Un portafolio que interpreta, no replica, las marcas

Uno de los pilares del grupo es su relación con Marriott International. OxoHotel es hoy el mayor operador de Marriott en Colombia, con ocho propiedades que representan distintos estilos de viaje y propuestas de valor. Dentro de este portafolio se destacan los dos únicos hoteles Tribute Portfolio del país, una marca que se caracteriza por celebrar la individualidad, la conexión con el entorno y las historias propias de cada destino. Tribute Portfolio se aleja de la estandarización para ofrecer experiencias auténticas, donde el diseño, la cultura local y la narrativa del lugar son protagonistas.

Dentro del grupo de Marriott, OxoHotel también opera el único Autograph Collection de Bogotá, marca reconocida por reunir propiedades con carácter, diseño distintivo y una identidad que no sigue moldes. A estas se suman marcas como AC Hotels, Residence Inn, Courtyard y Fairfield, cada una pensada para públicos específicos: desde el viajero corporativo contemporáneo hasta quienes buscan estancias funcionales, modernas y consistentes.

En el ecosistema Hilton, OxoHotel gestiona el único hotel bajo la marca Curio Collection ubicado dentro de la ciudad amurallada de Cartagena. Curio Collection es una marca que se destaca por su historia, arquitectura y arraigo cultural, ofreciendo experiencias que conectan profundamente con el destino y con un viajero que valora lo singular por encima de lo predecible.

El portafolio se complementa con varias propiedades de IHG (InterContinental Hotels Group), marcas reconocidas por su enfoque express y corporativo, diseñadas para viajeros que priorizan eficiencia, conectividad y funcionalidad, sin renunciar a estándares internacionales de calidad.

En el segmento de ocio, OxoHotel opera los dos únicos resorts Sirenis en Colombia, una marca internacionalmente posicionada en el modelo de Todo Incluido, que ofrece experiencias integrales donde la hospitalidad, la gastronomía, el entretenimiento y el descanso conviven en un mismo universo.

Más allá de las marcas internacionales, el portafolio de OxoHotel se completa con marcas independientes desarrolladas desde una mirada estratégica propia, concebidas para responder a contextos, destinos y públicos específicos. Con presencia en los principales destinos turísticos de Colombia y un portafolio de más de 30 hoteles, el grupo consolida un modelo que no solo opera marcas, sino que las construye, interpreta y activa desde la experiencia.

Marketing como traductor de la experiencia

Además de la operación de marcas globales, el diferencial de OxoHotel está en la manera en que el marketing interpreta y aterriza cada identidad. Las estrategias no se diseñan desde la homogeneidad, sino desde la comprensión profunda de los distintos tipos de viajeros: corporativos, digitales, curiosos, jóvenes, familias o viajeros de bienestar.

Desde la narrativa de marca, el diseño de experiencias, la curaduría gastronómica, la programación cultural, los contenidos y los puntos de contacto digitales, el marketing se convierte en el hilo conductor que une estrategia, operación y experiencia.

En palabras de Ivonne Bohórquez, Directora de Mercadeo y Comunicaciones de OxoHotel Hospitality Management Group, el rol del marketing hoy es claro:

“El reto no está en comunicar más, sino en comunicar mejor y con sentido. El marketing tiene que lograr que cada marca se viva de forma coherente en la experiencia del huésped, desde el primer contacto hasta el recuerdo que se lleva después del viaje.”

Así, en un portafolio que cruza marcas globales, hoteles boutique y resorts Todo Incluido, el marketing no actúa como un elemento decorativo, sino como un factor estratégico que diferencia, conecta y construye valor real. Porque en la hotelería contemporánea, las marcas no solo se reconocen: se sienten, se viven y se recuerdan.

