Un “cero rebelde” generó confusión en los precios del RindeKingcena de Burger King

Lo que empezó como un descuido terminó en confusión: un diseñador agregó un cero que no iba y por unos instantes hizo creer que RindeKingcena tenía precios altos… cuando en realidad es que es un menú económico y pensado para rendir.

Durante el lanzamiento de RindeKingcena — propuesta de Burger King Colombia enfocada en opciones económicas —, una publicación presentó un error gráfico en el que algunos precios aparecieron con un cero adicional. En la pieza se mostraron valores como $99.900, lo que generó confusión frente a la oferta anunciada.

Desde la compañía se aclaró que se trató de un error humano en el diseño de la publicación y que los precios reales de la promoción no tuvieron modificaciones ni incrementos. La información fue corregida posteriormente por la marca.

“Los errores pasan, pero lo importante es lo que se hace con ellos. RindeKingcena fue creada para rendir la quincena desde el principio: opciones económicas y con el sabor que caracteriza a la marca. El objetivo siempre es acompañar a los invitados sin enredos y con precios que sí se antojan”, afirmó Sandra Dionissio, directora de marketing de Burger King Colombia.

RindeKingcena fue desarrollada como una alternativa flexible y accesible, pensada para acompañar a los consumidores, con opciones combinables dentro del portafolio habitual de Burger King. Las opciones incluyen WHOPPER® Jr., BK Queso, Nuggets x6 y Bowl de papas, listas para combinar según el antojo, la hora o el nivel de hambre existencial del momento.

Los precios correctos de RindeKingcena son:

1 producto por $9.900

2 productos por $17.900

3 productos por $26.900

2 bebidas por $9.900

Tras la corrección del error, la marca reiteró las condiciones reales de la promoción y mantuvo activa la iniciativa dentro de su estrategia de ofertas para el inicio de año.

También le puede interesar: Colombia lidera la economía de creadores en Hispanoamérica