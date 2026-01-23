Babel Group y B-FUN presentan el Índice de Influencia Digital 2025 en Colombia

Este estudio analiza el nuevo poder digital y quiénes lo concentran. Por ejemplo, TikTok e Instagram son hoy las plataformas con mayor capacidad de generar conversación, interacción y acción en Colombia.

Babel Group, junto a su división B-FUN, presentó los resultados del Índice de Influencia Digital 2025, un estudio que analiza cómo se configura actualmente la influencia en el ecosistema digital colombiano. El informe se basa en el análisis de millones de interacciones en redes sociales y busca identificar qué perfiles concentran hoy la atención y la interacción efectiva de las audiencias.

El estudio parte de la premisa de que la influencia digital ya no se mide únicamente por el número de seguidores, sino por variables como la interacción, la respuesta de la audiencia y la capacidad de generar conversación. En ese contexto, el índice identifica a los perfiles que mantienen niveles constantes de engagement dentro de un entorno digital caracterizado por la alta competencia de contenidos.

Entre los perfiles analizados se encuentran figuras con alcance internacional, como Shakira, cuya presencia digital reúne audiencias globales, y Karol G, quien combina alcance masivo con altos niveles de interacción. El ranking también incluye a creadores de contenido nativos digitales, como JuandaM, quien ocupa el segundo lugar dentro del índice general de creadores más influyentes en Colombia.

El Índice de Influencia Digital 2025 está conformado por 50 perfiles, distribuidos de la siguiente manera: 33 creadores de contenido, 9 músicos, 2 actores, 3 streamers y 3 perfiles pertenecientes a otros oficios del entretenimiento. La composición del ranking refleja una participación mayoritaria de creadores digitales, así como una presencia relevante de mujeres y una diversidad de formatos y temáticas dentro de la conversación digital.

Además del ranking general, el informe incluye clasificaciones por categorías y un análisis de las dinámicas que influyen en el consumo de contenido en redes sociales en Colombia. El estudio busca aportar datos para comprender cómo se distribuye la influencia digital y cuáles son los factores que inciden en su construcción.

El documento completo, junto con el ranking detallado por categorías y perfiles, fue compartido por Babel Group y B-FUN como complemento a este análisis, con el fin de ofrecer una visión más amplia del ecosistema digital colombiano en 2025.

Para consultar el estudio completo, haga clic aquí.

