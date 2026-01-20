Regresa Alimentarte Food Festival 2026

Organizado por la Fundación Corazón Verde, el festival se llevará a cabo los días 7, 8, 14 y 15 de febrero en el Parque El Country.

El Alimentarte Food Festival, el festival gastronómico de enfoque social más importante de Colombia, regresa en 2026 con una edición que rinde homenaje a la riqueza gastronómica de las regiones del país y que espera tener alrededor de 40.000 asistentes.

En su edición número 25, Alimentarte invita a los asistentes a emprender un viaje culinario por las nueve regiones gastronómicas de Colombia, destacando los saberes, ingredientes, tradiciones y expresiones culturales que hacen de la cocina colombiana una de las más diversas y ricas del continente.

En esta edición, Alimentarte Food Festival contará con más de 120 expositores, entre los que se encuentran 70 de los mejores restaurantes de la ciudad, 12 participantes de mercados gastronómicos de productos sostenibles y 40 emprendimientos en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico.

Alimentarte Food Festival 2026 busca realizar una especial celebración de la exuberante riqueza gastronómica del país, dividida en las siguientes regiones gastronómicas colombianas: San Andrés e Islas, Región Caribe, Santanderes, Región Antioquia / Viejo Caldas, Región Pacífico, Región Amazonía y Orinoquía, Región Tolima Grande, Región Altiplano Cundiboyacense, Región Bogotá.

El festival celebrará esta riqueza a través de propuestas culinarias que exaltan la identidad, la memoria y la biodiversidad de los territorios, con la participación de 70 restaurantes, cocineros tradicionales, emprendimientos gastronómicos y mercados especializados.

Entre los restaurantes y expositores participantes de esta edición se encuentran algunos como: Alfajores Ventura, Amor Perfecto, Arepas Chocuelas, Asadero los Torres, Asadero Portal del Llano, Bajo Cero, Berry House, Bolab Blends Moleculares, Burger Depot, Ceviche House, Churros To Go, Cinnabon, Citricampo, Colo Coffee, Cotiza Longaniza, Crepes & Waffles, Don Martin Passaro, El Tolimense, Empanaditas de Pipian, Famiglia, Frambas, Hakim’s Pastry, Horneros, Innato Cocina, JF Paellas Cali, La Cuchillería, Le BBQ, Napolyon El Perro Francés, Nueva Villa Peruana, Papas Belgas, Papas pa MIentras, Rica Lechona, Rogelio Red Tacos, Rokko, Santo Piquete, Solo delicias caucanas y vallunas, Suspiros Merengones, Teriyaki.

Esta edición, el Festival se realizará en colaboración con Policía Nacional, Departamento de Bomberos y con patrocinio de Colgas, Koller, Harinera del Valle, TuBoleta, Urbaser, Tejo la Embajada, Be One, General Motors y Aperol, quienes harán posible la realización de esta experiencia familiar, gastronómica y de alto impacto social.

Experiencia para toda la familia

Alimentarte Food Festival 2026 ofrecerá una experiencia integral pensada para públicos de todas las edades. El evento contará con:

Zonas gastronómicas regionales

Mercados de productos y emprendimientos

Beer Garden

Actividades culturales

Actividades para familias

Zona de Tejo y Bolirana

Inflable para niños

El festival será pet friendly y mantendrá su operación cashless, permitiendo pagos únicamente con tarjetas débito, crédito y medios digitales, facilitando la experiencia de los asistentes.

Transformación social

Desde su creación en 2002, Alimentarte Food Festival ha sido una plataforma donde la gastronomía se convierte en una herramienta de transformación social. Todos los excedentes del evento son destinados a los programas sociales de la Fundación Corazón Verde, que trabaja por el bienestar de viudas, huérfanos de policías y policías en condición de discapacidad, víctimas de la violencia en Colombia.

A lo largo de sus ediciones, Alimentarte ha contribuido a:

Más de 370 soluciones de vivienda entregadas

La educación de más de 8.600 niños huérfanos de policías

El acompañamiento psicológico de más de 8.000 familias

Además, el festival genera un impacto positivo en la economía local, con la creación de empleos directos e indirectos, y el fortalecimiento del sector gastronómico y cultural del país.

Boletería

La información sobre la boletería estará disponible próximamente en Tuboleta.com o en taquilla física los días del festival. El valor de la entrada es de $13.000, con una promoción de 2x1 por compras previas al 07 de febrero, este cobro es una contribución a las labores sociales de la Fundación Corazón Verde. El festival se llevará a cabo los días 7, 8, 14 y 15 de febrero en el Parque El Country, consolidándose como una cita imperdible para los amantes de la gastronomía, la cultura y las experiencias con propósito.

