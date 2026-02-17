Manzana Postobón convierte el Giro de Rigo Barranquilla en el punto de encuentro: “El Parchadero de los Mijitos”

En el marco del Giro de Rigo Barranquilla, Manzana Postobón reafirmó su vínculo con el deporte, la comunidad y la sostenibilidad a través de un stand experiencial que trascendió la lógica promocional para convertirse en un punto de encuentro.

Durante dos días —la feria de entrega de kits y el día de la carrera— más de 5.500 visitantes vivieron experiencias diseñadas para compartir, descansar y conectar alrededor del ciclismo y la marca.

Bajo el concepto “La Manzana Que Nos Une”, el espacio recreó un ambiente de feria con esencia deportiva, pensado para deportistas, influencers, amigos y familias. El stand, desarrollado por Logística 911, fue concebido a partir de módulos de experiencias reutilizables, con una lógica tipo “Lego” que permite su adaptación a otros eventos de la marca. El 90 % de los materiales utilizados fueron amigables con el medio ambiente, reafirmando el compromiso de Postobón con prácticas responsables y sostenibles.

Durante 48 horas, 10 activaciones de marca en el stand entregaron cerca de 3.900 recambios entre productos, bebidas y merchandising, incluyendo granizados, algodones de azúcar, crispetas, manzanas caramelizadas, termos y latas personalizadas, lo que impulsó la interacción directa con los asistentes y fortaleció la recordación de marca.

Más allá de la experiencia física, el stand se convirtió en un impulsor de conversación digital, gracias a la participación de influencers y visitantes que amplificaron el alcance en redes sociales, superando todas las métricas establecidas. Así, Manzana Postobón demostró que cuando una marca entiende el territorio cultural del evento, puede construir experiencias auténticas que conectan emocionalmente y dejan huella.

