FIFA escoge a TikTok como plataforma para el Mundial 2026

Este 8 de enero la FIFA anunció un acuerdo con TikTok como plataforma preferente para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El año 2026 estará marcado por distintos acontecimientos de alcance global, entre ellos es la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. El torneo presentará cambios frente a ediciones anteriores, como la participación de 48 selecciones y una organización distribuida en tres países, lo que ha abierto nuevos escenarios para la gestión del evento, la cobertura y su acercamiento con las audiencias digitales.

Es por eso que este 8 de enero del 2026, la FIFA — Federación Internacional de Fútbol— y TikTok anunciaron como la plataforma se convertirá en la plataforma preferente para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El acuerdo, vigente hasta finales de 2026, establece una colaboración ampliada entre ambas organizaciones, con el objetivo de desarrollar contenidos específicos relacionados con el torneo dentro de TikTok. La iniciativa se apoya en experiencias previas de colaboración, como la realizada durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 realizada en Australia y Nueva Zelanda.

"El fútbol ha crecido de forma exponencial en TikTok en los últimos años, y como primera plataforma preferente de la FIFA, nos hace mucha ilusión que los seguidores puedan disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 más allá de los 90 minutos que dura un partido. Todo ello gracias a contenido exclusivo y a un acceso sin precedentes para los creadores", declaró James Stafford, director mundial de Contenido de TikTok.

Además, como parte del acuerdo, TikTok ofrecerá contenidos originales y espacios dedicados al Mundial, incluyendo un centro de contenido temático desarrollado junto con TikTok GamePlan. Este espacio permitirá a los usuarios acceder a información sobre los partidos, las 48 selecciones participantes, la venta de entradas y otros contenidos asociados al torneo, además de funciones como filtros, pegatinas y dinámicas de gamificación.

El convenio también contempla oportunidades para los titulares de los derechos audiovisuales del Mundial, quienes podrán retransmitir en directo momentos seleccionados de los partidos, publicar videos personalizados y utilizar contenido producido por la FIFA para TikTok. Asimismo, se habilitarán opciones de monetización a través de formatos publicitarios de la plataforma y se aplicarán políticas contra la piratería para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

“El objetivo de la FIFA es compartir la pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el mayor número posible de aficionados, y no se nos ocurre una mejor forma de hacerlo, especialmente de cara al mayor acontecimiento deportivo de la historia, que contar con TikTok como primera plataforma preferente de la competición",destacó Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.

Esta será la primera vez en el que la FIFA y TikTok desarrollarán un programa dirigido a un grupo de creadores de contenido de distintos países, quienes tendrán acceso a determinados espacios del torneo, como ruedas de prensa y sesiones de entrenamiento. Algunos de estos creadores también podrán utilizar material de archivo de la FIFA para la creación de contenido.

