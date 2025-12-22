Marketing y comunicación en modo futuro: cómo La Sabana está formando a los líderes del cambio

El marketing y la comunicación atraviesan un punto de quiebre. Las audiencias cambiaron su forma de actuar, las plataformas se multiplican y la inteligencia artificial acelera procesos mientras redefine tareas.

Las marcas buscan profesionales con criterio y visión para moverse en este terreno. La Universidad de La Sabana entendió este cambio con rapidez y tomó un rol clave en la formación del talento que lidera esta transición.

Desde Educación Continua, la universidad armó una oferta que refleja hacia dónde avanza la industria. Sus programas no solo responden a la demanda del mercado, también se adelantan a lo que viene. En el centro aparece un tema que marca la conversación global: la inteligencia artificial.

La Sabana impulsa el entendimiento y uso estratégico de la IA dentro del marketing. El Diplomado en Estrategias de IA en Marketing Digital muestra cómo la tecnología amplifica la lectura de audiencias, mejora decisiones y permite campañas más inteligentes. A su lado, el Curso de Diseño de Prompts y Contenidos con IA entrena a profesionales en un lenguaje creativo nuevo, necesario para trabajar con modelos generativos. No es un complemento técnico, es una alfabetización obligatoria para quienes quieren mantenerse vigentes.

Este foco tecnológico convive con una mirada más humana. El Diplomado en Neurociencias en la Comunicación y el Marketing ofrece una comprensión profunda del cerebro y del comportamiento del consumidor, una ventaja para saber por qué algunos mensajes funcionan y otros se pierden. El Diplomado en Comunicación y Marketing de Moda, por su parte, recuerda que la estética, la cultura y un buen relato siguen siendo fuerzas esenciales para construir marcas memorables.

Dentro de esa lógica estratégica aparece un programa que toca el corazón del negocio: el Diplomado en Branding y Monetización de Audiencias. Es una herramienta sólida para quienes buscan crear marcas con propósito, construir identidades que conectan de verdad y entender cómo convertir comunidades digitales en activos que generan valor. En un mercado donde la atención cambia de rumbo en segundos, este programa enseña a captarla, hacerla crecer y transformarla en ingresos.

La universidad también reforzó su apuesta por los contenidos, un área que mueve conversaciones y negocios. El Diplomado en Content Marketing y Estrategia Digital abre un espacio para crear narrativas relevantes, comprender la lógica de las plataformas y conectar marcas con comunidades de manera auténtica y sostenible.

A este ecosistema se suma un programa clave para la comunicación pública: el Diplomado en Marketing Político y Estrategias de Campaña. Allí, los estudiantes aprenden a construir mensajes, desarrollar narrativas de liderazgo, interpretar la opinión pública y diseñar estrategias completas para escenarios electorales o institucionales.

El deporte tampoco queda por fuera. Con el Diplomado en Creación de Contenidos Deportivos, desarrollado con Win Sports, los participantes se sumergen en la narrativa deportiva, su ritmo, su emoción y su capacidad de mover masas.

Lo más valioso de esta oferta no es la cantidad de programas, sino la intención que los une. Forman profesionales capaces de integrar tecnología, estrategia, creatividad y comprensión humana en un contexto que avanza rápido. Quienes pasan por estos diplomados no solo aprenden herramientas, también transforman su manera de pensar la comunicación y el marketing. Fortalecen su criterio y amplían sus posibilidades laborales.

La Sabana apuesta por un futuro donde la inteligencia artificial no reemplaza el talento, sino que lo potencia. Un futuro donde los profesionales leen el mercado con precisión, crean narrativas que conectan y toman decisiones con una visión amplia y estratégica.

Es una invitación a liderar el cambio. El marketing y la comunicación no esperan, y quienes se forman en La Sabana aprenden a moverse un paso adelante.

