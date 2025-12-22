Tendencias, licencias y comunidad: así crece Miniso en Colombia

Un peluche, una pestañina o una agenda: probablemente usted ya tiene en casa algún objeto que lleva la marca Miniso, la misma que convierte lo cotidiano en una experiencia emocional para miles de colombianos.

Cuando la marca asiática llegó a Colombia, fueron sus peluches, hoy uno de los productos más vendidos, los que empezaron a conquistar a los consumidores. Con el paso delos años, Miniso ha logrado algo poco común: transformar esa afinidad inicial en un vínculo emocional tan fuerte que terminó consolidando todo un fandom, los MinisoLovers.

Escuchar a su público ha sido la piedra angular de la estrategia. El awareness de la marca continúa creciendo, gracias a un monitoreo permanente de tendencias y a la capacidad de entender qué quiere ese público diverso que sigue de cerca cada novedad de Miniso. Sus fans piden lo que está en el corazón de la cultura pop global (Stranger Things, Barbie, Care Bears, BT21, Sanrio, entre otras) y la compañía responde con lanzamientos oportunos que alimentan la conversación durante todo el año.

La conexión con su comunidad se refleja especialmente en uno delos motores más fuertes en el crecimiento de la marca: las licencias. Además de mantener productos de personajes icónicos que tras generaciones se han mantenido en las estanterías como Snoopy o Hello Kitty, Miniso ha traído nuevas licencias como Harry Potter, el Grinch y BT21 Baby.

La fidelidad de su fandom también se hace visible fuera de las redes sociales, en especial en la apertura de nuevas tiendas. A través de sus cuentas oficiales, Miniso anuncia la inauguración y se ha encontrado con filas de fanáticos que desde las 5 a. m. esperan con ansia la apertura.

Esto no solo ocurre en la capital. Aunque la marca ha apostado por las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, también ha encontrado un público bastante entusiasta en las ciudades intermedias como Montería, Popayán y Piedecuesta. Ese impulso la llevó a cumplir uno de sus objetivos de 2025: abrir su tienda número 100 en el país.

Al preguntar a los MinisoLovers en dónde esperaban una nueva tienda, la respuesta que siempre se repetía era Ibagué. La marca decidió escuchar e inauguró recientemente la primera tienda Miniso en la ciudad (y la primera del Tolima).

Ese diálogo permanente con la comunidad también se amplifica gracias a Miniso House Creators, la columna vertebral de su estrategia de comunicación. En este proyecto ya están vinculados más de 12.000 creadores de contenido que, sin brief ni libretos, dan sus opiniones genuinas sobre los productos de la marca.

El contar con una red poderosa de creadores de contenido, grandes, medianos y pequeños, ha permitido que la comunidad crezca cada vez más, gracias a la seguridad que se genera con testimonios y contenido reales. Cada uno de los creadores colabora con Miniso bajo una premisa simple: la moneda de cambio es el contenido, además de participar de unboxings, aperturas y experiencias directas con la marca.

Con una comunidad tan activa, campañas como #YoRegaloMiniso encuentran el escenario perfecto para crecer y resonar cada año. Esta iniciativa, que nació como una invitación a compartir regalos navideños con significado, se transformó en una de las temporadas más esperadas por los MinisoLovers. “La gente siente que Miniso hace parte de momentos importantes de su vida; por eso, nuestras campañas funcionan cuando se construyen desde la emoción”, explica Silvia Martínez Moreno, gerente de marketing y customer experience de Miniso Colombia.

Para la marca, la clave está en mantener vivo ese vínculo emocional, no solo durante las grandes fechas, sino en cada interacción con la comunidad. La consistencia en la escucha, la innovación en producto y la cercanía con sus seguidores han permitido que Miniso fortalezca su presencia en el país. “Cuando entendemos lo que mueve a nuestra audiencia, podemos sorprenderla y acompañarla sin perderla esencia de la marca”, agrega Martínez.

Mientras continúa expandiendo su red de tiendas y sumando nuevas licencias (siempre guiada por las tendencias y por lo que pide su comunidad), Miniso reafirma que su crecimiento no es una casualidad, sino el resultado de una relación construida día a día con quienes ya no ven la marca solo como una tienda, sino como parte de su estilo de vida.

Artículo publicado en la edición #501 de diciembre 2025 y enero 2026

