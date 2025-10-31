viernes, octubre 31, 2025

Inteligencia artificial, analítica y control inteligente serán ejes de Automation Fair 2025

Rockwell Automation anunció que Chicago será la sede de Automation Fair 2025, evento que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre y reunirá a especialistas, empresas tecnológicas y socios de la industria para analizar los desafíos y oportunidades de la automatización industrial en el contexto de la transformación digital.

Redacción P&M
 octubre 31, 2025

Automation Fair es reconocido por la industria como uno de los encuentros más importantes del sector. Reúne exhibiciones, conferencias y demostraciones en vivo sobre la aplicación de tecnologías avanzadas en los sectores manufacturero, minero, energético y de procesos. Cada año atrae a miles de profesionales interesados en conocer cómo la integración de la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos está transformando los modelos productivos.

En la edición de 2025, Rockwell Automation presentará más de 30 soluciones enfocadas en control inteligente, analítica avanzada y optimización de la producción. Entre ellas se destacan el software FactoryTalk Design Workbench, orientado a simplificar el diseño de sistemas de control industrial; la plataforma FactoryTalk Analytics PavilionX, basada en análisis predictivo; y los controladores ControlLogix 5590, que incorporan estándares avanzados de seguridad funcional. También se mostrarán nuevas soluciones de hardware distribuido y gateways industriales que buscan fortalecer la conectividad y la toma de decisiones en tiempo real.

“Queremos mostrar cómo la integración entre software, hardware y servicios puede hacer que las operaciones sean más resilientes y sostenibles”, señaló Matheus Bulho, vicepresidente sénior de Software y Control de Rockwell Automation.

El evento incluirá más de un centenar de sesiones técnicas, paneles de discusión y laboratorios prácticos, en los que expertos y miembros de la red PartnerNetwork compartirán experiencias relacionadas con digitalización, ciberseguridad industrial y sostenibilidad. Además, se presentarán casos de estudio sobre proyectos que integran automatización, eficiencia energética y diseño de infraestructura digital.

Con esta nueva edición, Rockwell Automation busca fortalecer su visión sobre una industria más eficiente, conectada y basada en datos. El registro para participar en Automation Fair 2025 ya está disponible en el sitio oficial de Rockwell Automation.

