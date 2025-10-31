Inteligencia artificial, analítica y control inteligente serán ejes de Automation Fair 2025

Rockwell Automation anunció que Chicago será la sede de Automation Fair 2025, evento que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre y reunirá a especialistas, empresas tecnológicas y socios de la industria para analizar los desafíos y oportunidades de la automatización industrial en el contexto de la transformación digital.

Automation Fair es reconocido por la industria como uno de los encuentros más importantes del sector. Reúne exhibiciones, conferencias y demostraciones en vivo sobre la aplicación de tecnologías avanzadas en los sectores manufacturero, minero, energético y de procesos. Cada año atrae a miles de profesionales interesados en conocer cómo la integración de la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos está transformando los modelos productivos.

En la edición de 2025, Rockwell Automation presentará más de 30 soluciones enfocadas en control inteligente, analítica avanzada y optimización de la producción. Entre ellas se destacan el software FactoryTalk Design Workbench, orientado a simplificar el diseño de sistemas de control industrial; la plataforma FactoryTalk Analytics PavilionX, basada en análisis predictivo; y los controladores ControlLogix 5590, que incorporan estándares avanzados de seguridad funcional. También se mostrarán nuevas soluciones de hardware distribuido y gateways industriales que buscan fortalecer la conectividad y la toma de decisiones en tiempo real.

“Queremos mostrar cómo la integración entre software, hardware y servicios puede hacer que las operaciones sean más resilientes y sostenibles”, señaló Matheus Bulho, vicepresidente sénior de Software y Control de Rockwell Automation.

El evento incluirá más de un centenar de sesiones técnicas, paneles de discusión y laboratorios prácticos, en los que expertos y miembros de la red PartnerNetwork compartirán experiencias relacionadas con digitalización, ciberseguridad industrial y sostenibilidad. Además, se presentarán casos de estudio sobre proyectos que integran automatización, eficiencia energética y diseño de infraestructura digital.

Con esta nueva edición, Rockwell Automation busca fortalecer su visión sobre una industria más eficiente, conectada y basada en datos. El registro para participar en Automation Fair 2025 ya está disponible en el sitio oficial de Rockwell Automation.

