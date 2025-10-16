Stake Colombia, patrocinador principal de Stream Fighters 4, revela los duelos más intensos de la velada

Se proyecta que la transmisión en vivo del evento, que se realizará a través del canal de Westcol en KICK e iniciará a las 5 pm, exceda los 1.4 millones de espectadores que tuvo la edición anterior.

Stake Colombia, como patrocinador principal del evento que combina boxeo, música en vivo y entretenimiento digital, estará presente este 18 de octubre para llevar diversas experiencias a los fanáticos de Stream Fighters 4.

Luego del pesaje, que será este viernes 17 de octubre, los fanáticos presenciarán enfrentamientos épicos entre streamers y creadores de contenido provenientes de Colombia, Argentina, Chile, México, Perú y República Dominicana. Además, el evento ofrecerá un espectáculo de talla mundial con presentaciones de artistas como Cosculluela y Farruko. Gracias a la cartelera de peleadores y los espectáculos musicales, se espera que el canal de KICK de Westcol, que transmitirá el evento en vivo, supere los 1.4 millones de espectadores del año pasado.

Stake Colombia más allá de ser el patrocinador del evento junto con KICK, es el engranaje para llevar las emociones a otro nivel, de acuerdo con la compañía. Como parte de sus iniciativas para la comunidad, la plataforma ofrecerá a los aficionados la oportunidad de asistir a una experiencia VIP para vivir el evento desde un lugar privilegiado, además de un pase especial de Meet & Greet para conocer de cerca a los peleadores, conectando a los fans directamente con la acción.

“Stream Fighters 4 encapsula perfectamente la esencia de Stake Colombia: innovación, acción en vivo y una experiencia única para los fans. Al reunir a las figuras más grandes del streaming de seis países, es el ejemplo más claro de cómo lo digital se convierte en un espectáculo real, vibrante y con un impacto masivo”, aseguró Diana Otálora, Gerente General de Stake Colombia y Latam.

Análisis exclusivo de los favoritos y posibles sorpresas

La expectativa crece antes del campanazo oficial, revelando quiénes parten con ventaja y quiénes podrían sorprender en el Coliseo Medplus este sábado en Bogotá.

De acuerdo a las estadísticas, el duelo estelar que ha paralizado las redes—Yina Calderón vs. La Valdiri—tiene una favorita indiscutible: La Valdiri salta al ring con una probabilidad implícita de victoria superior al 85%, dejando a Yina Calderón con el reto de protagonizar el upset más grande de la noche. En otros combates, la balanza también se inclina con fuerza hacia Milica (cerca del 75% de probabilidad) y JH (cerca del 74%), quienes se perfilan para dominar sus respectivos encuentros.

Sin embargo, la verdadera chispa de la noche podría encenderse en los duelos más parejos. Las batallas entre Shelao vs. Belosmaki y Karina García vs. Karely Ruiz prometen ser auténticos choques que puede dejar a más de uno boquiabierto.

Con probabilidades muy cerradas (alrededor del 60% para el favorito en ambos casos), y según los datos de Stake Colombia, se anticipa que el corazón, la estrategia y la resistencia serán los verdaderos jueces, elevando la expectativa a niveles máximos para el público presente y los millones de espectadores en KICK.

Así serán las peleas en el Stream Fighters 4

● TheNino (República Dominicana) vs ByKing (Chile)

● Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)

● Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)

● Karina García (Colombia) vs Karely Ruiz (México)

● JH de la Cruz (Colombia) vs CristoRata (Perú)

● Yina Calderón vs Andrea Valdiri (Colombia)

