Comscore y Seenka anuncian alianza para fortalecer la medición publicitaria en América Latina

El acuerdo combina la medición de audiencias multiplataforma con insights publicitarios en tiempo real potenciados por inteligencia artificial, con el objetivo de brindar a la industria una visión integral que habilite decisiones más ágiles y estratégicas.

Comscore, empresa en medición de audiencias multiplataforma, y Seenka, plataforma de inteligencia de medios y monitoreo publicitario en tiempo real, anunciaron alianza para combinar datos de audiencia con inteligencia publicitaria cross-media en la región.

El acuerdo tendrá cobertura en Argentina, Colombia, México, Brasil, Perú y Chile, con el objetivo de superar la fragmentación de datos entre plataformas y avanzar hacia una medición más integrada y adaptada a las condiciones locales de cada mercado.

Como parte de esta colaboración, Comscore ampliará el acceso a las soluciones de Seenka, lo que permitirá integrar los insights de ambas compañías en un mismo flujo. Esto incluye información de inversión cross-media que abarca televisión, streaming, radio, display, video y social, con métricas de desempeño en plataformas como Google, Meta, TikTok y YouTube.

“Esta alianza impulsa a la industria hacia una medición más integral y dinámica. La combinación de inteligencia publicitaria cross-media con la medición de audiencias ofrece la precisión y agilidad necesarias para fortalecer la planificación y evaluación de campañas”, señaló Iván Marchant, vicepresidente para América Latina de Comscore.

La integración permitirá a anunciantes, agencias y medios conocer qué campañas están activas, a través del monitoreo de creatividades e inversión publicitaria de Seenka, y al mismo tiempo acceder al alcance y frecuencia validados por Comscore. También podrán identificar en qué medios se distribuyen las campañas y compararlas con la competencia.

El acuerdo busca dar mayor visibilidad sobre el movimiento del mercado y promover transparencia en la inversión. De esta manera, compradores y anunciantes tendrán la posibilidad de analizar el share of voice y el share of investment en relación con la exposición de la audiencia.

“Desde Seenka compartimos con Comscore la convicción de que la industria necesita modelos más conectados, donde los datos no solo se acumulen, sino que se conviertan en conocimiento útil. Esta alianza refleja ese compromiso y acelera nuestra misión de ofrecer inteligencia accionable para todo el ecosistema”, afirmó Pablo Verdenelli, CEO de Seenka.

Tanto Comscore y Seenka buscan ofrecer a la industria publicitaria latinoamericana herramientas estratégicas para planificar, validar y optimizar campañas de medios con mayor agilidad y precisión.

