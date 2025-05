MUBI presenta la sexta edición de su revista impresa NOTEBOOK

NOTEBOOK es una revista creada, preparada y publicada por MUBI. Cada número se lanza en edición limitada y está dirigido a suscriptores, quienes también reciben una sorpresa exclusiva con cada entrega. El próximo número, el séptimo, será enviado a finales de junio.

La edición número 6, titulada In the Moment of Match-Strike, estuvo centrada en distintas representaciones de la juventud en el cine. Incluyó colaboraciones que abordaron temas como la invención, la rebeldía, la transición y las expectativas hacia el futuro. Un grupo de padres curó un programa de cortos y compartió las reacciones de sus hijos; la cineasta Nikita Lavretski ofreció un recorrido crítico por el consumo audiovisual diario en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram; y la artista Fox Maxy escribió una carta a su yo más joven.

Otros contenidos abordaron:

El uso del rejuvenecimiento digital en el cine, por Christopher Holliday.

El enfoque de marcas hacia las infancias en el product placement, por Jonas Staal.

La atracción adolescente por la imagen extrema, por Philippa Snow.

El fenómeno del merchandising no oficial, por Adam Wray.

Una conversación con creadores y voces de la serie animada Daria.

Recuerdos y fotografías de participantes de la Young Filmmaker’s Foundation en Nueva York.

Un ensayo de Durga Chew-Bose sobre momentos cinematográficos asociados a la infancia.

Poemas del escritor japonés Shūji Terayama, escritos durante su juventud.

Colaboraciones de Amalia Ulman y Payal Kapadia dentro de la serie “Things a Filmmaker Should Know”.

Una selección de imágenes inéditas y restauradas por el centenario de Sergei Parajanov.

En relación con esta edición, el 7 de mayo se realizó el conversatorio “Cuando se enciende la llama. Nuevos espectadores, nuevos directores” en la Carpa Cultural de Corferias. Participaron los directores Franco Lolli y Andrés Ramírez Pulido, la editora Laura Gómez y el moderador Andrés Suárez. La conversación abordó temas relacionados con la representación de la juventud en el cine y su vínculo con otros lenguajes como la literatura.

Participantes del panel: Franco Lolli, Andrés Ramírez Pulido y Laura Gómez.

