Sol López de Tejada llega a Leo Constellation como Managing Director

Leo Constellation anunció la llegada de Sol López de Tejada como su nueva managing director. Con más de 20 años de experiencia en agencias creativas y una visión integral que combina pensamiento estratégico, tecnología y sensibilidad cultural

Desde su nueva posición, buscará impulsar una visión renovada para la agencia, en la que la creatividad actúa como eje articulador de toda solución. Su enfoque busca fortalecer el rol de las ideas como motores de cambio, conectando con las personas desde la empatía, la relevancia y la innovación.

López de Tejada ha desarrollado una forma de trabajo en la que los datos y la tecnología no son un fin en sí mismos, sino herramientas para amplificar el poder de las ideas. Su experiencia liderando proyectos que combinan análisis profundo y pensamiento creativo será clave para desarrollar campañas que impacten desde lo emocional, lo humano y lo cultural.

“Para mí, el análisis de datos es fundamental, pero lo realmente importante es cómo utilizamos esa información para crear ideas con sentido, con propósito. En Leo Constellation trabajaremos para que cada concepto creativo tenga una razón de ser, una conexión real con las personas y con la esencia de las marcas”, afirmó Sol López de Tejada, managing director de Leo Constellation.

Para Leo Constellation, en su comunicado enfatizan, que la creatividad ocupa un lugar central en todo lo que hacen. Su expertise se enfoca en desarrollar ideas poderosas nacidas de insights reales, con el potencial de movilizar emociones, conversaciones y comportamientos. En el comunicado oficial la agencia comunica que creen en una creatividad que no se limita a resolver briefs, sino que se atreve a cuestionar, proponer y transformar. Trabajan para construir marcas con propósito, capaces de dejar huella en la cultura y no solo en el mercado, integrando talento multidisciplinario, pensamiento estratégico y sensibilidad humana en cada proyecto.

“Una agencia no se construye solo con ideas, sino con las personas que las hacen posibles. Mi objetivo es fomentar un trabajo en equipo enfocado al HumanKind, donde los insights reales de nuestras audiencias se conviertan en inspiración poderosa. Porque una buena idea cambia un resultado, pero una gran idea cambia la cultura”, añadió Sol López.

Alineada con los principios de Leo Constellation y la filosofía de Publicis Groupe, liderará bajo la cultura de The Power of One, que promueve la colaboración multidisciplinaria entre creatividad, estrategia y tecnología para ofrecer soluciones integradas, ágiles y personalizadas.

“Creo profundamente en la cultura de The Power of One porque está en el corazón de lo que hacemos: construir ideas relevantes desde la colaboración. No se trata de sumar servicios, sino de integrar mentes que piensen en colectivo, que propongan desde distintos ángulos, pero con un mismo objetivo: mover a las personas y transformar a las marcas”, expresó.

