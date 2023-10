Día final en ElDorado: La creatividad latina tiene voz

Después de una noche intensa, acompañada de la música de Pinches Pinchadiscos, el proyecto como DJ de Rubén Albarrán, vocalista de la banda Café Tacuba, iniciaron las conferencias del segundo día de ElDorado.

La primera estaba a cargo de Humberto Polar, uno de los tres publicistas que fundó, junto a José Miguel Sokoloff y Francisco Samper Mullen Lowe SSP3. Sin embargo, por temas personales la charla de Polar pasó al final de la tarde y el evento abrió con la charla entre Carlos Andrés Rodríguez, director creativo global de mullen Lowe, y José Miguel Sokoloff.

La conversación fue la forma de entregarle a Sokoloff el premio Leyenda ElDorado, que reciben quienes , por una vida de logros y contribuciones, han redefinido el panorama de la publicidad en Colombia.

La charla fue, sin duda, conmovedora ya que dejó ver la cercanía entre Rodríguez y Sokoloff, quienes rememoraron el momento en el que Sokoloff le entregó la riendas creativas de Mullen a Rodríguez. Además, antes de iniciar Sokoloff dejó ver su humor negro al decir “arrancamos un poquito tarde para que todo estuviera perfecto”, aludiendo al cmabio inesperado de orden en la agenda.

Sokoloff también contó cómo fue su entrada al mundo de la publicidad. Después de graduarse de la universidad comenzó a trabajar en Leo Burnett donde le asignaron un rol repetitivo, pero revelador: revisar los periódicos y recortar todas las noticias alusivas a Leo y a la competencia y pegarlas en folders que luego revisaban los directivos; el benchmarking de los años noventa. Sokoloff afirmó que esa responsabilidad le permitió ver mucha publicidad, buena y mala, y lo impulsó a querer hacer siempre buena publicidad.

En su ascenso meteórico en la publicidad, Sokoloff aterrizó años después en Bogotá desde Londres para ser el vicepresidente de Leo Burnett, una posición privilegiada desde donde entendió lo que significa manejar una agencia. Sin embargo, un día recibió una llamada de Humberto Polar quien le dijo que almorzaran para hacerle una propuesta que única. En su conversación con Rodríguez Sokoloff dijo que cuando le preguntó a polar quién pagaba el almuerzo le respondió “pues tú, huevón”; a este recuerdo Polar, que estaba en la audiencia, se rió y dijo “es cierto, así éramos”, lo que dejó ver que incluso ahora, y ap esar de cada uno tomó otros caminos, los fundadores de Mullen Lowe SSP3 mantiene más que una relación, una amistad profunda.También dejó claro que ese día, en ese escenario, Sokoloff mostró, como pocas veces, su lado íntimo.

De ese almuerzo nació la agencia que hoy sigue siendo una de las más reconocidas del país y de la región y que consolidó a Sokoloff como uno de los creativos latinos más importantes de los últimos 50 años.

La tarde continuó con otra leyenda: Zeta Bossio, cofundador de Soda Stereo, la banda de rock en español más importante de los últimos 30 años.



Bossio, en una charla despreocupada, contó cómo se conocieron él y Gustavo Cerati en la carrera de publicidad (ambos estudiaron publicidad), y cómo, siendo jóvenes,crearon un primer proyecto no musical llamado Informario: una especie de gaceta de novedades cuyo nombre nació de que la armaban, junto a Ernesto Savaglio, en la casa del papá de este último que se llamaba Mario. Bossio y Savaglio, uno de los publicistas también legendarios de la publicidad Argentina y responsable de algunas campañas icónicas de Carrefour como “Carrefour tiene los huevos por el piso”, fueron amigos toda la vida y los unía la visión de crear.

En su conferencia Bossio se adentró en lo que fue crear Soda Stereo como sueño musical y como marca: explicó que al comienzo querían hacer reggae, inspirados en Bob Marley, pero tras años de componer e intentar encontrar su sonido él y Cerati conocieron a Charly Alberti, el baterista de Soda y quien los ayudó a encaminar la banda hacia lo que fue.

También hizo un recorrido por los diferentes logos de la banda y explicó que la razón de este cambio constante fue que, como equipo, decidieron que cada nuevo disco sería una reinvención de Soda, lo cual tenía que tener eco en todo: el sonido, la línea gráfica y la actitud. Finalizó su intervención con un “Gracias totales” de fondo en su presentación, y con una ovación de un público de 60-70 periodistas, mercadólogos, empresarios y publicistas que no se creían el momento surreal de oír a uno de los cofundadores de la banda más grande de habla hispana contar cómo se gestó en una tarde caliente en Anapoima, un municipio colombiano a dos horas de Bogotá.

Para mantener la emoción el siguiente conferencista fue Fernando Machado, global CMO de, NotCo; un brasileño que ha sido la mente creativa y estratégica detrás de campañas como Burn That Ad de Burger King.

Su charla fue apasionante porque develó su proceso de pensamiento y cómo, después de estar 18 años en Unilever y luego casi diez en Burger King llegó a NotCo, una startup que le apuesta a la comida saludable.



Explicó que para competir con los grandes, como mercadólogo, no se puede competir con dinero o en el gasto de ads, sino con lo intangible: la capacidad de entender un producto y una marca y tener la atención total de los clientes y los consumidores También explicó que el valor de un cmo no está en no tener miedo (ser fearless en inglés), sino en hacer las cosas incluso con miedo, aprender de los errore, corregir con agilidad y hacerlas mejor.

Para finalizar le dejó cinco lecciones a la audiencia: conocer la marca, tener un brief que sea una línea y que el equipo nunca pueda olvidar, captar la atención, arriesgarse y repetir.

El penúltimo evento de la tarde fue una conversación entre Paula Feged, directora de ElDorado y Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba. La conversación fue íntima: Albarrán reveló que su creatividad nació de su infancia, cuando creaba juguetes para divertirse porque sus padres no tenían suficiente dinero para comprarlos.

También contó que la palabra satélite significa el lugar donde se crecieron los tacubos; es el nombre de la colonia o barrio donde los cuatro se formaron. Al responder la pregunta de qué lo inspira, Albarrán dijo que todo lo inspira: "A veces buscar inspiración puede volverse un trabajo afanoso, difícil, artificial. Para mi todo, todo lo que nos rodea, debe irse a un folder donde los creativos acumulamos cosas y eventualmente algo sale y cuando sale está en un contexto o en relación con algo más y ahí es donde toma sentido".

Albarrán, además, contó sobre su trabajo en comunidades indígenas de México y cómo son estas comunidades donde mejor se siente. También añadió que admira a Gustavo Santaolalla, otro músico legendario, y quien ha sido el padrino de Tacuba por años. Finalmente, reveló que estudió diseño gráfico y que trabajó en Leo Burnett en México hasta que la banda explotó. Al finalizar la audiencia también lo ovacionó.

La agenda de conferencias terminó con la que debía ser la primera por Humberto Polar quien fue a ElDorado como presidente del círculo creativo de México. En una charla fluida rememoró campañas icónicas del país azteca con un objetivo: explicar que lo que hace el círculo es potenciar la voz propia de los creativos no sólo mexicanos sino latinos para llevar el mensaje de que la publicidad latina tiene su propio denominador, que no debe ser el mismo de la estadounidense que por años ha sido considerada el referente último. Algunas de las campañas fueron Seguimos hablando de Publicis en México que aborda un tema doloroso: los asesinatos de periodistas mexicanos; y la campaña de la cerveza Victoria en México que se ha vuelto conocida por celebrar el día de los muertos. Así, el mensaje de Polar fue: hay que hablar de lo propio, de lo que nos da miedo, de lo que nos duele, de lo que somos para encontrar esa identidad no solo como personas, sino como publicistas.

Con una plana de alto nivel. Así terminó el festival ElDorado en un día que reunió a muchas leyendas creativas y, más específicamente, a leyendas creativas latinas que muestran que la identidad, la marca, y la creatividad latina tiene una voz, una cara y unas ideas propias.

También te puede interesar: Primer día en ElDorado: las formas de la creatividad