Haz crecer tu negocio con TikTok: casos de éxito y consejos para emprendimientos

TikTok destaca y celebra el gran espíritu emprendedor que ha surgido en su plataforma; a medida que los emprendedores de todo Colombia se unen para convertir sus sueños en realidades digitales; conviertiéndose en un escenario donde las historias de éxito nacen y se comparten con la comunidad global.

Esta plataforma ha servido como un espacio digital donde numerosos emprendimientos han dejado su huella; con ingenio, pasión y dedicación, han transformado sus vidas. A continuación compartimos algunas cuentas de emprendimientos colombianos que siguen impactando de manera positiva la vida de millones de personas a través de TikTok.

1. somostrii: Es una fintech colombiana que democratiza el acceso de todas las personas al mercado bursátil. En TikTok enseñan cómo hacerlo de una manera amigable, fácil de entender y accesible para la comunidad de la plataforma.

2 distribuciones_timaran: Se trata de una empresa que busca ayudar a millones de colombianos a crear su emprendimiento en el mundo de la perfumería. Comparten diferentes consejos, ideas y recomendaciones para que las personas puedan cumplir sus sueños en esta industria.

3. aequs.experience: Es una marca que tiene como objetivo fortalecer y generar relaciones significativas de forma divertida. Desde TikTok buscan crear una comunidad que le interese conectar, asistir a eventos virtuales y presenciales para conocer a otras personas y disfrutar de los diferentes espacios que brinda Aequs.

¿Cómo empezar en TikTok si soy emprendedor?

El portal de TikTok for Business cuenta con diversos materiales informativos y educativos como How to TikTok, una guía oficial y gratuita que enseña a los emprendedores desde cómo abrir una cuenta hasta cómo crear contenidos creativos. Asimismo, los emprendedores pueden acceder a MasterTok, un programa gratuito de capacitación para Pymes con el propósito de brindarles las herramientas técnicas y creativas para que crezcan dentro de la plataforma.

Consejos para emprededores en TikTok

• Conoce a tu audiencia: TikTok es un lugar con mucha diversidad, por lo que es necesario identificar a tu comunidad, cuales son sus gustos, intereses y motivaciones, esto te permitirá generar una mayor conexión con ellos.

• Sé creativo e innovador: prueba funciones creativas como música y voz en off para transmitir tu punto de vista. Inspírate con las tendencias de la plataforma o de tu entorno.

• Cuenta una historia cautivadora: para captar la atención de tu audiencia disfruta creando contenido y muestra el lado divertido de tu marca o empresa. Piensa más como una audiencia que como un vendedor.

• Recuerda siempre ser auténtico y veloz: no te preocupes por hacer que tu contenido sea perfecto, solo sé auténtico con tu marca y actúa rápido.

Sin lugar a dudas, esta plataforma ha demostrado ser un espacio poderoso para el cambio empresarial, permitiendo a los emprendedores compartir su creatividad con el mundo y establecer conexiones auténticas con su audiencia. A través de la facilidad de uso y la visibilidad global que ofrece TikTok, se ha abierto una ventana de oportunidades para que las personas que hacen parte de la comunidad puedan crear proyectos empresariales y encontrar nuevas oportunidades en el mundo digital.

También le puede interesar: Miniso celebra 5 años en Colombia con su nueva campaña #MiHappyPlace