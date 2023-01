Philip Morris busca reducción de humo en Colombia con sus nuevos BONDS by IQOS

Philip Morris International tiene como meta que 40 millones de fumadores adultos utilicen productos sin humo para el 2025; Además que escogió a Colombia para su nueva alternativa BONDS by IQOS para la disminución de calentamiento de tabaco.

El consumo de tabaco data de hace más de 2,5 millones de años a.C, y ha tenido una variedad de interpretaciones en la sociedad en las que encontramos algunas como: los indígenas que lo utilizaban como espacio de placer y para buscar un estado de conciencia puro; en los años 20 y hasta los años 60 en los que se consideraba como beneficiosos para la salud, incluso daba estatus porque lo consumían figuras públicas; hasta épocas más contemporáneas en las que el consumo de tabaco tiene una connotación de empoderamiento femenino, puesto que se hizo popular después de la primera guerra mundial, puesto que jugó un rol sen la emancipación de las mujeres y en su incorporación al mercado laboral. Es sabido, además, que el cigarrillo se ha considerado como fuente de estimulante en la mejora de la memoria y disminución de la irritabilidad.

En Colombia la producción de tabaco con fines comerciales comenzó en el año 1776 cuando el gobierno español estableció el monopolio del tabaco. Esto influenció un movimiento económico que se acentuó para el siglo XIX con asentamientos de poblaciones en el territorio nacional. En la actualidad, la empresa tabacalera Philip Morris International, de la mano de Coltabaco S.A.S., escogió a Colombia como el segundo país para presentar los Bonds by IQOS, un dispositivo encargado del calentamiento de tabaco que es libre de humo y que, a diferencia de los cigarrillos electrónicos, calienta el tabaco en lugar de quemarlo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay más de mil millones de fumadores en el mundo, por lo que las empresas están buscando alternativas para que los consumidores dejen por completo los cigarrillos tradicionales. En Colombia más de 34.0000 personas mueren al año por causas atribuibles al consumo de tabaco. Por tal motivo, las empresas tienen como tarea buscar alternativas que permitan reducir el riesgo de mortalidad en los países, pero ante todo en promover enfoques prácticos y efectivos que los aleje de los cigarrillos. “Este es un paso firme en la construcción de una Colombia sin cigarrillos. Invitamos constantemente a los fumadores a dejar por completo el cigarrillo. Sin embargo, sabemos que existen personas que de una u otra manera seguirían con el hábito. Para ellos traemos una mejor alternativa que al no quemar el tabaco, emite un 95% menos químicos nocivos en comparación con los cigarrillos”, advirtió Silvia Barrero, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Philip Morris International en el Clúster Andino.

Cabe aclarar que es muy frecuente confundir los Bonds by IQOS con los cigarrillos electrónicos, ya que al igual que ser una alternativa libre de humo, los vapes son dispositivos que cuentan con la tecnología de generar vapor al quemar líquidos que contienen nicotina o no, mientras que un cigarrillo convencional genera humo, "BONDS by IQOS representa otro paso adelante en nuestra ambición de reemplazar los cigarrillos con alternativas innovadoras, basadas en la ciencia y libres de humo", comentó Jacek Olczak, CEO de PMI.

Este nuevo dispositivo (Bonds by IQOS), se encarga de calentar el tabaco y elimina la combustión, es decir, que al calentar a temperaturas controladas no generará humo ni cenizas. Gracias a este concepto y con la llegada del producto a Colombia, buscan romper las barreras de adquisición porque logra traer opciones innovadoras libres de humo y así mismo promover a los fumadores a no volver a los cigarrillos. En PMI encontraron que para el 2025 los ingresos netos que se generarán en productos libres de combustión representarán más del 50%, donde hoy en día ya representa el 30,1%. “Si logramos que los adultos fumadores en Colombia busquen alternativas de menor riesgo como Bonds, en dos años cerca de 250 millones de cigarrillos se dejarán de encender”, afirmó Barrero

Ante este nuevo producto que busca representar un menor riesgo y satisfacer las necesidades de los consumidores, se encuentra en PMI las siguientes metas:

El objetivo de PMI es que para 2025 al menos 40 millones de adultos que de otro modo seguirán fumando hayan cambiado a sus productos libres de humo y que para 2025 más del 50% de sus ingresos netos totales provengan de productos libres de humo.

Al 30 de septiembre de 2022, PMI estima que había aproximadamente 19,5 millones de usuarios totales de IQOS2, de los cuales aproximadamente 13,5 millones han cambiado a IQOS y han dejado de fumar, con el saldo en varias etapas de conversión

