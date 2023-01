El desamor genera dinero: Shakira gana €28 millones de euros

Después de una semana de lanzarse el sencillo de Bizarrap y Shakira, en donde hasta el día de hoy cuenta con más de 143 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube y 65 millones de reproducciones en Spotify, esta canción ha sido acreedora de que sin pauta alguna se viralizó en redes sociales, marcas e influencer hicieron eco referente a la canción, tanto así que gracias a esto se estuvieron ahorrando más de 70 mil dólares destinados a lo que sería pauta en plataformas como Twitter, Instagram o a estrategias con los influenciadores en donde utilizaron fragmentos de la canción que se hace alusión a su separación con el ex jugador Gerard Piqué, Así mismo en tan solo 24 horas de salir la canción en plataformas digitales lograron un total de 85 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify, ''Al final todos los caminos conducen a (Roma) Barcelona, y en este caso no es solo el desamor lo que realmente factura, es el aprovechamiento de un fenómeno que lejos de ser un simple lanzamiento, se convierte en un efecto mediático y de viralización, generando toda clase de reacciones, comentarios, emociones, opiniones, memes y sobre todo facturas. De aquí la importancia para las marcas y los generadores de contenido de saber subirse en las verdaderas tendencias y convertir las crisis en oportunidades; y para quienes subestiman un desamor o como lo llamamos en Colombia una tusa, queda demostrado en cifras y como lo dice Shakira en su sesión 53, las mujeres ya no lloran, las mujeres factura''. Comenta Adriana Pineda, Regional Company Lead de Central & South America.

Shakira ha lanzado dos canciones que también van con el tema del desamor, en estos temas musicales encontramos que el más escuchado es, Te felicito, colaboración con Rauw Alejandro, en la cual en los primeros 20 días logró pasar la barrera de los 100 millones de reproducciones en YouTube, y le sigue, Monotonía, que logró 24 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas en la misma plataforma. Completando este trío del desamor musical, encontramos el BZRP Music Sessions #53 en alianza con productor Argentino, Bizarrap. La barranquillera ha logrado un monto de €28 millones de euros, gracias a las plataformas digitales. ‘’al cierre de primer Q del 2023, estaría generando alrededor de unos €43 millones de euros, solo en las plataformas digitales, de lo cuales el rey Midas de streaming Spotify aportaría un 83,77% de este Ingreso, mientras que la plataforma de amplificación YouTube el 16,23% restante’’. Gracias a la investigación hecha por Findasense, se logró encontrar que la artista barranquillera estaría ganando un aproximado de €19.747 por minuto, con lo que ella podría comprar 2.344 Twingos (Modelo 2019, TCe Intens 55 kW - 5-puertas, Manual, Gasolina). En cuanto a relojes Casio, podría adquirir alrededor de 517.941, (si hablamos del modelo más económico de la firma que vende en España, MTP-1302PD-3AV).

¿Y las marcas afectadas?

En la letra encontramos fragmentos que involucraron marcas reconocidas e hicieron una revolución al Engagement Rate. La multinacional japonesa fue incluida en los versos de la cantante colombiana en donde hace comparaciones con la marca rolex “cambiaste un Rolex por un Casio”, en respuesta, la empresa Casio realizó un post en Instagram donde hacía referencia a otro fragmento de la canción “Nos encanta que estos nos salpique”, gracias a dicho post, Casio logró pasar de 0,54% a 167,83% de engagement rate. Por otro lado, la marca Renault, que también fue nombrada, utilizó Twitter para impulsar su línea de automóviles Twingo (@renault_esp) “Pa tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen!”, ante este post pasaron de un engagement rate de 0,40% a 206,12%.

En consecuencia otras marcas utilizaron la tendencia para generar contenidos para sus productos, lo cual tuvieron ganancias, como el caso de Spotify que fue una de las más ganadoras, ya que incrementó el número de suscriptores y gracias a eso aumentó el inventario de pauta dentro de la plataforma. En países como Argentina, Colombia y España, Google presentó picos de búsqueda con relación a las palabras de Shakira, Bizarrap, Gerard Piqué, Clara y Session 53. Esto benefició al buscador más famoso del mundo por el hecho de que maneja un modelo CPC (Costo por Clic) con promedio de $2,69 USD.

Colombia Argentina España

En consecuencia, diferentes marcas se unieron a la tendencia (Netflix, Burger King, Prime Video, Disney Plus, Jeep, Cinépolis, entre otras) donde crearon diferentes post en sus redes sociales. En apenas 24 horas se estuvieron ahorrando un total de $70K USD en pauta. El fenómeno musical creció exponencialmente, pero no fue gracias a las marcas hayan sumado a la tendencia durante el día del lanzamiento (11 de enero de 2023), si no es por la expectativa generada a la ‘tiradera’ de Shakira a su expareja, el aprovechamiento de un fenómeno con efecto mediático que se viraliza es lo que genera movimientos económicos, ya que por medio de reacciones, comentarios, opiniones, memes, esto ayuda a la creación de estrategias, campañas y así mismo las marcas y generadores de contenidos deben estar al pie de todo, para un mayor acercamiento a lo actual y poder convertir las crisis en oportunidades ‘’para quienes subestiman un desamor o como lo llamamos en Colombia una tusa, queda demostrado en cifras y como lo dice Shakira en la joya de la corona de la trilogía del desamor, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’’’.

También le puede interesar: Cinco tecnologías claves para la sostenibilidad de las empresas en 2023