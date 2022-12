The Art of the Senses: Viva una experiencia sensorial con Blue Label

Por primera vez en Bogotá y el mundo Blue Label convertirá las emociones en arte a través de cuatro estaciones sensoriales creadas, a través de neurociencia, hasta el 10 de enero en el popup store de la marca en el centro comercial Andino.

En esta ocasión el mejor talento colombiano, Juan Camilo Arboleda nominado a los Premios Grammy, Alejandro Salgado, PhD en psicología experimental y neurociencia de la Universidad de Oxford y Juan Manuel Barrientos, chef del restaurante El Cielo y ganador de Estrellas Michelin, estarán a cargo de generar una experiencia única a las personas que adquieran la última versión de Blue Label de Johnnie Walker.

“Con The Art of Senses, buscamos que la gente se sumerja durante 40 minutos, en una experiencia donde sus sentidos cobran vida y se convierten en arte digital, todo esto con un alto componente tecnológico que identifica emociones a través de micro expresiones faciales en tiempo real. Estas emociones crean una obra maestra en vivo y en directo, interactuando con diversos movimientos de su rostro, al final su experiencia se convierte en una botella de Blue Label personalizada, creada por ellas y ellos mismos, solo 1000 personas van a tener el privilegio de conocer este espacio tan único”, señala Javier Vasquez, Presidente de Top Brand.

Vale la pena resaltar, que Johnnie Walker Blue Label ha recibido el reconocimiento por ser una de las mejores mezclas de Whisky escocés, su larga trayectoría desde 1992 ha posicionado a la marca a nivel mundial.

La mente maestra detrás de dicha creación es Jim Beveridge, quien trabajó más de 20 años en la compañía Diageo de Inglaterra, firma a la que pertenece Johnnie Walker.

Las personas que adquieran la nueva presentación de Johnnie Walker Blue Label podrán disfrutar de The Art of the Senses una experiencia que activará todos sus sentidos mientras disfruta de tonalidades fuertes del whisky con sabores frescos de esta nueva presentación.

Cortesía Johnnie Walker Blue Label

Los latinoamericanos serán los únicos que podrán disfrutar de esta innovadora activación de marca que cuenta con ayuda de profesionales en neurociencia. De este modo las expresiones del espectador definirán el futuro de su experiencia.

A partir de allí comienza la alucinante vivencia que jugará con sus sentidos mezclados con Blue Label. Los colores del ambiente se automatizan según la persona, el tacto tendrá la posibilidad de sentir texturas y el paladar una perfecta mezcla de sabores.

Cortesía Johnnie Walker Blue Label

Es la oportunidad perfecta de adquirir un producto que brindará una experiencia al momento de la compra y lo sumergirá en el mundo de la neurociencia que juega con sus sentidos.

