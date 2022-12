Noticias: 05 al 09 de diciembre. #ExperienciasAval: preventa para concierto de The Weeknd agota una localidad

# ExperienciasAval: preventa para concierto de The Weeknd agota una localidad 11 meses antes del concierto en el país

#ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval: (Bogotá, Occidente, Popular, Av Villas) y Dale!, luego de haber anunciado la preventa exclusiva para sus clientes, reporta que se agotaron las entradas en la localidad ORIENTAL NORTE BAJA para el concierto de The Weeknd. El artista con certificación de Diamante, The Weeknd, anunció que su gira After Hours Til Dawn pasará por el país el 04 de octubre del próximo año. El concierto del artista canadiense será organizado por la productora OCESA y se llevará a cabo en el estadio el campín.

Heineken 0.0 es la nueva marca patrocinadora de la Ironman 70.3

El próximo 4 de diciembre se realizará en Cartagena la reconocida competencia Ironman 70.3, un encuentro anual que reúne a los referentes del triatlón de Colombia y el mundo para llevar a cabo una de las competencias más exigentes. La competencia consiste en cubrir tres pruebas extremas que incluyen natación en mar abierto, carrera a pie y ciclismo.

En esta oportunidad Heineken 0.0, la bebida 0.0 alcohol, es la nueva marca que se une como patrocinador oficial de la IronMan 70.3 y tiene como objetivo fortalecer en el país su compromiso con el apoyo a eventos deportivos, como ya lo hacen con la UEFA Champions League y la Fórmula 1 en otros países del mundo, abriendo nuevos espacios para ocasiones de consumo.

LATAM recibe certificación por capacitar a sus colaboradores en la atención de pasajeros con autismo

Más de 10.000 colaboradores certificados en atención de pasajeros con espectro autista y la implementación de una cinta (lanyard) que permite visibilizar las discapacidades invisibles, son las nuevas medidas que LATAM está implementando para mejorar la experiencia de viaje de pasajeros con autismo.

Las iniciativas fueron posibles gracias al apoyo de Autism Double-Checked, organización dedicada a preparar y promover en la industria una atención más adecuada para personas con autismo y el programa Sunflower para discapacidades invisibles, que busca facilitar discretamente la identificación de las personas en una situación de discapacidad que no es posible reconocer a simple vista.

LATAM se convirtió así, en el primer grupo de aerolíneas de la región en recibir una certificación por capacitar a sus colaboradores para asistir a pasajeros con autismo y en sumarse al programa Sunflower para discapacidades invisibles.

Agua Cielo y Frailejón Ernesto Pérez se unieron para llevar un mensaje de sostenibilidad al Run Tour de Avianca

En el marco de la novena edición del Run Tour de Avianca, Agua Cielo y Frailejón Ernesto Pérez, se unieron para resaltar la importancia de proteger ecosistemas como el Páramo del Almorzadero y la Laguna del Salado ubicados en el municipio de Chitagá en Norte de Santander.

La carrera se desarrolló el 4 de diciembre en la ciudad de Bogotá. Reunió diferentes iniciativas sociales y ambientales. Durante la jornada, Agua Cielo, la marca hidratante de la maratón, repitió su modelo de economía circular y garantizó la recolección y aprovechamiento de 600 kg de envases plásticos para transformarlos en nuevas botellas, teniendo en cuenta que participaron 8000 runners, logrando una carrera de plástico neutral y reduciendo la huella de carbono de este evento.

La compañía también promovió campañas para resaltar la importancia de convertir la sostenibilidad en uno de los ejes principales de los eventos deportivos para fomentar un manejo responsable de recursos como el plástico y el agua durante este tipo de actividades. Es por esto que Frailejón Ernesto Pérez y Agua Cielo hicieron equipo en esta versión del Run Tour para resaltar el desarrollo de iniciativas que la compañía adelanta en pro del medio ambiente, como la protección el Páramo del Almorzadero y la Laguna del Salado, uno de los sitios más emblemáticos y turísticos del municipio de Chitagá, Norte de Santander