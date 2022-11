Yo sé quien sabe lo que usted no suena: marcas, música y corazón

Dick Cark, productor y personalidad radial y televisiva estadounidense, decía que la música es la banda sonora de la vida. El nuevo podcast Yo sé quien sabe lo que usted no suena, disponible en Spotify, deja claro que la frase de Clark es verdadera.

Creado y conducido por Jairo Vargas, director de Kilombo y Alejo Morales, director comercial de Kilombo -compañía dedicada a fortalecer marcas, artistas y equipos de trabajo a través del marketing y la música, específicamente del audio branding-, este podcast busca reflexionar sobre cómo la música ha guiado su trabajo, las personas que han sido parte de ese trabajo como amigos y clientes y cómo entender el poder de los sonidos puede lograr crear conexiones poderosas con cualquier audiencia.

Con dos capítulos al aire, el primero con todos los anfitriones y el segundo con Mario Bertieri, CEO y Co founder de la agencia Los Goodfellas, Yo sé quien sabe lo que usted no suena es un podcast relajado, donde los oyentes se van a sorprender. Más allá de ser otro producto publicitario, es un espacio en el que cada invitado explica su trayectoria profesional a través de la narración de su vida íntima.

Un ejemplo es la historia que cuenta Bertieri en el podcast sobre su primer trabajo en Young & Rubicam, hoy VMLY&R, en la que explica que cuando lo entrevistaron para contratarlo le preguntaron cuál era su gracia y él respondió “yo sé pintar”, por lo que le dieron un trabajo como diseñador. Sin embargo, un tiempo después, se dio cuenta de que los que pensaban eran los copies y ahí decidió que lo que realmente quería era, en sus palabras, “tener ideas”. Confiesa que fue tremendamente difícil porque a pesar de haberse graduado como comunicador social no sabía escribir. Luego cuenta cómo fue aprendiendo a escribir, a hacer comerciales y arrancó su carrera hasta llegar a ser director creativo, punto en el que comenzó a manejar Colgate, el primer cliente para el que tuvo que crear una canción para lanzar un producto.

Así, con desparpajo, los hosts guían a sus invitados que, sin darse cuenta, narran anécdotas de su vida que terminan configurando un recorrido nostálgico y poderoso por momentos y coyunturas del país y la sociedad colombiana en las últimas tres décadas. Es un podcast para oír a solas, con amigos, tomándose un trago o sencillamente descansando.

Tal premisa va de la mano con el objetivo de Kilombo que es consolidar cada vez más el quehacer del audio branding. Para Jairo Vargas, director de Kilombo, , este tipo de branding consiste en entender “ciertas metodologías e identidad de las marcas. Es lo mismo que hace un diseñador cuando va a crear, por ejemplo, un logo o a crear la imagen corporativa, o cuando una agencia va a hacer un comercial que tiene que indagar dentro de la marca y su ecosistema. Es exactamente lo mismo. Nosotros estamos en el mundo del audio, pero en el mundo del audio de las marcas. Y eso tiene mucho tema por contar, por evangelizar, por discutir, porque todos los días, al igual que todas las tendencias de mercadeo, esto se devalúa, y cambia”.

Añade que el podcast va a mostrar cómo ellos logran realizar la difícil labor de conectar el universo sonoro con las marcas. “Nosotros siempre hemos estado en la mitad, pero nunca hemos salido a decirlo, a contar cómo lo hacemos. Entonces ahora lo que queremos es narrar, con invitados con los cuales hemos trabajado, qué implica eso”.

Morales, director comercial, enfatiza que con el podcast vienen a “evangelizar” sobre lo que significa hacer audio branding. “Durante más de 20 años la gente ha escogido cómo cuenta su marca de una forma intuitiva que ha sido definida por el me gusta o no me gusta de alguien y a eso hay que darle rigor, metodológico, ir y oír al cliente, entender el negocio, los números, la historia que se va a contar porque, al final, muchos sonidos de marca terminan siendo parte de la playlist de vida de muchas personas”.

Morales no se equivoca; cientos, si no millones de colombianos, crecieron con sonidos como el de “nucita me encanta nucita”, “bretaña, acompaña tus mejores momentos” o el icónico “La Fina, a todos nos gusta más…”. Son referentes culturales que terminan siendo parte de la educación sentimental. Yo sé quien sabe lo que usted no suena es la oportunidad de conocer la historia detrás de esos sonidos y la mente de quienes los crearon; de entrar en el backstage de la banda sonora de Colombia.

En su libro En busca del tiempo perdido Marcel Proust, escritor francés, narra cómo el sabor de una magdalena, un confite francés, logra evocar una vida entera. El mismo sentimiento queda después de oír los episodios de este podcast. una invitación a dejarse conmover por las historias de sus invitados, y a entender de forma profesional cómo la música afecta, dinamiza y transita nuestras vidas.

