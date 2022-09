Si Björk fuese tu profe de Marketing, ¿Qué te enseñaría?

No, no es un insulto en otro idioma, ni tampoco una nueva palabra inventada en medio de nuestro argot marketero para sentirnos más importantes e internacionales. No. Tampoco es el lanzamiento de un nuevo producto o golosina de muchas calorías con sabores cítricos y del metaverso. No

Fossora, simplemente (y no tan simplemente, sino que de forma bien compleja) es el nombre del nuevo proyecto musical de Björk, la diosa islandesa de la música alternativa. Y no es que ahora la Revista P&M se haya convertido en una suerte de revivir la revista Shock o convertirse en la nueva Rolling Stone con el fin de diversificar sus públicos objetivos. No no no.

La razón es muy sencilla y es que, en la obra y legado de una de las artistas más completas que existen, la islandesa nos deja grandes aprendizajes profesionales y en cada lanzamiento de alguno de sus proyectos, nos entrega varios ejemplos que podemos aplicar en nuestras distintas iniciativas.

Fossora, portada del nuevo ábum de Björk

👉 Conceptualiza

El aprendizaje más importante de todos. Cuando tengas una campaña en tus manos, un proyecto o hasta incluso una presentación que hacer, trata siempre de conceptualizar. Dale a tu narrativa un hilo conductor creando así magia y mística detrás del mismo.

Cada vez que Björk lanza un álbum está bajo un marco conceptual muy marcado. Medulla y su construcción instrumental desde lo vocal humano. Biophilia enfocado en la naturaleza, células, el origen. Vespertine totalmente invernal, íntimo y susurrado, como si estuvieses hibernando.

En Fossora, todo está enfrascado en lo que significa el mundo de los hongos. Tan fascinante como misterioso, es así que cuando lo estaba creando luego de dos años de encierro por la pandemia, le dijo a su ingeniero de sonido: “¡Este es mi álbum de hongos! Es algo que vive bajo de la tierra, pero no como las raíces de los árboles. Un álbum de raíces de los árboles sería algo grave, severo y estoico, pero un álbum de hongos sería algo divertido. Son psicodélicos, burbujeantes, y aparecen por doquier”. Pues aquello ella luego lo traduciría en letras, sonidos, ritmo, atmósfera y más.

Todos sus discos tienen un storytelling que te envuelve de principio a fin y que sobre todo, tiene una razón de ser fundamental para el proyecto.

La conceptualización hace que tu audiencia enganche, que sienta curiosidad por saber más y dejarse arrollar por lo que estás tratando con comunicar.

👉 Siente

Siempre Björk cuando habla del nacimiento de sus proyectos musicales, tiene que ver mucho con lo que está viviendo en el momento y qué siente profundamente.

Ya sea una brutal ruptura amorosa como en Vulnicura o Volta del 2008 y su afán de divertirse más, dejar la introspección de sus anteriores proyectos y lanzarse a la pista de baile.

En Fossora, ella cuenta que ese primer paso del proceso es quitarse los zapatos, sentir la tierna y murmurar, estar en contacto con el piso, con lo que sucede y sientes.

No te estoy diciendo que en la próxima reunión con tu cliente o colegas vas a aparecer sin zapatos y haciendo rituales chamánicos, solo que estés en contacto con lo que sientes y también con lo que sienten y buscan tus clientes, estar cerca de ellos, conocer sus necesidades para que a través de lo que comuniques, encuentres insight con los cuales se identifiquen y sientan tu propuesta de valor más allá de lo racional.

Es tan importante lo que sentimos y las emociones que nos motivan, que nos ayudan a encarar los proyectos bajo otra óptica y energía. Sentir es vital.

👉 Sorprende

Finalmente Björk nunca deja indiferente a nadie. Cada lanzamiento es totalmente distinto al anterior y su capacidad de metamorfosis es ilimitada e incombustible.

Ya sea porque te estampa en la cara una portada como la de Homogenic, inquietante y siniestra diseñada por el mismísimo Alexander McQueen o porque en su álbum debut como solista (que literalmente se llama Debut) cada video musical es una pequeña obra de arte con una estética que marcó parte de mediados de los 90's, el pelo ensortijado en pequeños moños e indie makeup encima de las cejas, cuando nadie lo usaba así.

Portadas de los nueve álbumes de estudio de Björk.

Para el caso de Fossora, el primer sencillo, Atopos, es una explosión de sonidos alarmantes, bastantes bajos y una letra que reza “La esperanza es un músculo que nos permite conectar”.

¿Quién más puede convertir un intangible como es la sensación de esperanza en algo tangible y de carne viva? Solo Björk.

Al igual que tus proyectos, cada uno se afronta pensando en cómo sorprender a tus clientes, a tus Sellers, al target que tengas estén en el negocio B2B o B2C. Que queden gratamente emocionados de lo que tienes para ofrecer. Piensa en las campañas publicitarias que más te han marcado, hay un elemento de sorpresa totalmente unido a dichos mensajes. ¿Ejemplos? Muchos. Nike, Dove, Burger King, Netflix…

Para cerrar, el ejemplo de sorpresa que más me gusta y también de la mano de la protagonista de esta columna: Aparecerte en la alfombra roja de los premios más elegantes de la industria de Hollywood, con un vestido de… CISNE.

A 21 años de la icónica presencia de Björk en los Oscars, recuerdo cómo se reían de ella, la ridiculizaron, le hicieron parodias y fue muy criticada. Pero ella en el fondo sabía que pisaba esa elegante alfombra, fuerte, decidida, atrevida y arriesgada. ¿Qué pasó muchísimos años más tarde? Está como pieza de exhibición en uno de los museos de arte más reconocidos del mundo, en el MoMA de Nueva York.

Cuando sorprendes a tu público, celebrarán tu audacia, que marcaste un hito y, además, lo más importante, que lo que hiciste, tu proyecto, campaña o iniciativa, será recordada!

Conceptualizar, sentir y sorprender, verbos que tiene muy arraigados la cantante en su carrera y que a través de los años ha sido completamente fiel a ellos.

Nosotros desde nuestra cancha, también podemos aplicarlos y encarar los proyectos desde marcos conceptuales que nazcan de lo que sentimos y busquen transmitir esas emociones de tal forma que sorprendamos al público.

Gracias Islandia por Björk 👑.