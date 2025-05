Google I/O 2025: todo gira en torno a la IA

El Google I/O 2025 ha dejado en claro que la inteligencia artificial (IA) no solo es el futuro de Google, sino el presente. P&M presenta los lanzamientos imperdibles del evento.

Durante su conferencia anual para desarrolladores, celebrada los días 20 y 21 de mayo en el Shoreline Amphitheatre de Mountain View, California, la compañía presentó una avalancha de novedades centradas en IA, desde mejoras en Gemini hasta revolucionarias herramientas para desarrolladores y usuarios finales.

Gemini: el asistente de IA que lo hace todo

El gran protagonista del evento fue Gemini, la plataforma de IA de Google, que recibió importantes actualizaciones:

Gemini 2.5 Pro ahora incluye "Deep Think" , un modo avanzado para resolver problemas complejos de matemáticas y programación.

, un modo avanzado para resolver problemas complejos de matemáticas y programación. Gemini 2.5 Flash , una versión más rápida y eficiente, llegará en junio.

, una versión más rápida y eficiente, llegará en junio. Project Astra, el prototipo de asistente universal de IA, ahora puede realizar acciones sin que el usuario lo pida explícitamente, anticipando necesidades en tiempo real.

Google Search se reinventa con IA

El motor de búsqueda de Google está evolucionando hacia una experiencia más conversacional:

AI Mode , una nueva pestaña que integra un chatbot similar a ChatGPT, ya está disponible en Estados Unidos y permite búsquedas más interactivas.

, una nueva pestaña que integra un chatbot similar a ChatGPT, ya está disponible en Estados Unidos y permite búsquedas más interactivas. AI Overviews , los resúmenes generados por IA, se expanden a más de 200 países y 40 idiomas, a pesar de las críticas por respuestas erróneas en el pasado.

, los resúmenes generados por IA, se expanden a más de 200 países y 40 idiomas, a pesar de las críticas por respuestas erróneas en el pasado. Búsqueda por cámara en tiempo real, que permite obtener información instantánea sobre objetos, ingredientes o lugares con solo apuntar el teléfono.

Productividad y comunicación: más inteligencia, menos esfuerzo

Google está integrando IA en sus herramientas de productividad:

Gmail ahora usa IA para generar respuestas más contextuale s, extrayendo información no solo del correo, sino también de Google Drive.

s, extrayendo información no solo del correo, sino también de Google Drive. Google Meet incorpora traducción de voz en tiempo real , manteniendo el tono y las expresiones del hablante.

, manteniendo el tono y las expresiones del hablante. Google Beam (antes Project Starline) revoluciona las videollamadas con tecnología 3D y llegará pronto a dispositivos de socios como HP.

Nuevas herramientas para desarrolladores

Google presentó herramientas que simplifican el trabajo creativo y técnico:

Stitch: Convierte bocetos y descripciones en interfaces funcionales en minutos, gracias a IA generativa.

Convierte bocetos y descripciones en interfaces funcionales en minutos, gracias a IA generativa. Jules: Un agente de codificación que corrige errores y escribe código automáticamente (similar a GitHub Copilot).

Un agente de codificación que corrige errores y escribe código automáticamente (similar a GitHub Copilot). Flow: Una plataforma para crear videos generativos con IA, combinando texto e imágenes de referencia.

Android y Wear OS: más allá del teléfono

Aunque la IA fue la estrella, Google no olvidó su sistema operativo:

Wear OS 6 integrará Gemini como asistente predeterminado , reemplazando a Google Assistant en relojes inteligentes.

, reemplazando a Google Assistant en relojes inteligentes. Android XR (realidad extendida) tendrá aliados de lujo : Warby Parker y Gentle Monster colaborarán en gafas inteligentes con estilo.

: Warby Parker y Gentle Monster colaborarán en gafas inteligentes con estilo. Xreal anunció Project Aura, sus nuevas gafas XR basadas en Android.

Finalmente, el gigante de tecnología anunció Google Ultra AI, un plan de suscripción de 250 dólares por mes para acceso prioritario a los modelos más avanzados. Adicionalmente lanzó "Try It On" en Google Shopping, una prueba virtual de ropa con IA usando una foto del usuario e Imagen 4, el nuevo modelo de generación de imágenes que, según Google, sabe escribir.

El futuro de Google: ¿Todo por y para la IA?

Google dejó claro que su apuesta por la IA no es pasajera, sino una transformación radical de sus productos. Sin embargo, persisten desafíos:

Precisión en respuestas generativas (evitar errores como recomendar comer rocas).

(evitar errores como recomendar comer rocas). Privacidad y autonomía del usuario: ¿Hasta qué punto queremos que la IA actúe por nosotros?

Una cosa es segura: Google ya no es solo un buscador, es una plataforma de inteligencia artificial.

También te puede interesar: ¿Puede la IA tomar el control de la relación con el cliente sin intervención humana?