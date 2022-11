P&M presenta en exclusiva el Ranking de las marcas más poderosas en las regiones

El en vivo comenzó con Carlos Martínez, Co Founder at Lucroapp quien explico cada categoría y variable del ranking que, además, es la portada de la edición 483 de la revista P&M. En su análisis afirmó que se cubrieron seis regiones, 18 industrias y se tomaron en cuenta cinco variables. Sin embargo, en la revista se presentaron las ocho industrias más representativas y se usaron dos variables: Uso/Consumo que muestra qué marcas compra cada consumidor y Top of Heart, que analiza las marcas más queridas por los colombianos.

Lugo, se hizo un panel con invitados especiales que han realizado acciones diferenciadoras con sus usuarios, y cuyas empresas hacen parte del ranking:

Camilo Jaramillo, Gerente de Mercadeo. Consumo masivo en Grupo BIOS.

Juan Pablo Crieales, HEAD of Marketing. Mercado Libre.

Lissette Castrillón, Jefe de Comunicaciones en Gases del Caribe S.A. ESP.

El panel estuvo moderado por:

Carlos Fernando Vega, Director general de la revista P&M.

Carlos Martinez, Co Founder at LUCRO-APP.

El objetivo del ranking es ser una fuente de información y de consulta para quienes se dedican al mercadeo, publicidad y comunicaciones del país, y reconocer las marcas más importantes de cada región.

El marco muestral del estudio está orientado a más de ciento dieciocho mil (118.000) usuarios del territorio nacional. Cabe resaltar que esta investigación tecnológica trata de desmenuzar esa percepción de las marcas entendiendo las geografías del país y su idiosincracia. De las seis regiones y los 29 departamentos seleccionados para la investigación del territorio colombiano se buscó descentralizar a las cuatro ciudades más reconocidas del país, ya que estas no influyen en el consumo de todo el país.

‘’Y sin duda la tecnología hoy en día es un gran facilitador y habilitador de datos y de conocimiento de tecnología y sin duda de consumo, que permite a uno tenerle y bajar a ese uno a uno con el consumidor que es parte del reto que todos los profesionales que trabajamos en estas actividades’’ remarcó Carlos Fernando Vega, Director general de P&M.

En la conferencia inicial Martínez explicó que se necesitan más de tres objetivos para lograr el impacto a nivel nacional y generar esa repercusión que hace que cada colombiano tenga fidelidad en las marcas:

Primero: Interpretar realmente lo que piensan las regiones, ya que siempre los estudios se han basado en las cuatro ciudades principales del país, pero que a final de cuenta no son marca diferencial de todo el territorio colombiano.

Segundo: entender todas las dimensiones de una marca y cómo piensa el consumidor; saber si están, por ejemplo, en el Top of Mind, u otra variable como el Propósito.

Tercero: analizar 18 industrias hace que el estudio sea una fuente importante de análisis para las marcas en todo el territorio colombiano.

Concluyendo esta sección logramos entender el sector donde se encuentra una marca y cómo cada una logra llegar al consumidor.

Panel

Durante este espacio se habló de cómo el cliente debe ser el centro de todo proceso, entendiendo que es la parte fundamental y esencial de la creación de marca. Es esa parte intangible que con la construcción de una comunicación directa y transparente sin tener que llevarlo a intermediarios, hace que el cliente se sienta parte esencial de la marca. Así mismo, es muy importante recalcar que el aislamiento por la COVID-19 hizo que muchos sectores hicieran una reinvención en sus mensajes. En consecuencia, el consumidor debía asimilar esa sensibilidad de usar las herramientas tecnológicas para seguir en contacto con la marca.

Por ejemplo, el uso de la tecnología hoy en día es el factor diferencial como centro de desarrollo y así mismo logra esa segmentación a escala nacional, haciendo esto posible gracias a la data que logra con la tecnología dar información detallada de cada individuo y cómo se comportará en el mercado. Ahora bien, es fundamental el propósito de marca, algo fundamental en cada empresa y cada estrategia del mundo, el poder crear un vínculo y conexión con el público objetivo que otras empresas en ocasiones no pueden replicar, en definitiva lo más importante de las marcas es estar presentes, puesto que siempre serán identificadas y recordadas por el consumidor.

También le puede interesar: Match Agency, transforma el mundo del influencer marketing hacia la web 3.0