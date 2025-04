Max lanza nuevas oportunidades comerciales a los anunciantes en Latinoamérica

La plataforma de streaming, parte de Warner Bros. Discovery, anunció la expansión de su oferta publicitaria con nuevas herramientas de inserción de anuncios y una mayor presencia en las principales plataformas de compra programática. Entre las novedades, se enceuntra la incorporación de Dynamic Ad Insertion (DAI) para algunos de sus eventos en vivo, lo que permite integrar anuncios de forma dinámica durante transmisiones en tiempo real, como premiaciones y otros momentos clave del entretenimiento.

Cabe recordar que Max tiene más de 40.000 horas de contenido, que incluye franquicias globales y títulos originales con alto impacto cultural, y por eso quiere refuerzae su estrategia comercial en América Latina con nuevas alternativas publicitarias diseñadas para conectar marcas con audiencias de manera innovadora y eficaz.

“Desde Warner Bros. Discovery continuamente trabajamos para poner al alcance de los anunciantes las mejores oportunidades para sus marcas, desarrollando en conjunto con ellos, propuestas innovadoras que los acompañen a lograr sus metas”, comentó Miguel Cárdenas, Head de Ad Sales en Warner Bros. Discovery para Latinoamérica y USHispanic. “Las nuevas propuestas comerciales de Max, tanto para su plan básico con Anuncios como para los eventos en vivo más esperados globalmente, permiten integrar los mensajes de nuestros clientes a los contenidos líderes de nuestro portafolio, con opciones creativas que complementan la experiencia de nuestros usuarios”, agregó.

Los anunciantes que estén interesados en sumarse al plan Básico con Anuncios podrán hacerlo mediante las principales Demand Side Platforms (DSP) en América Latina y Brasil. Esta accesibilidad programática, junto con los formatos inmersivos que ofrece Max, permite una segmentación más precisa y campañas más efectivas.

Además de las opciones técnicas, Max ofrece patrocinios para títulos de su catálogo, que abarca desde series y películas hasta documentales, realities, eventos deportivos y contenido infantil. Entre sus producciones figuran éxitos como La casa del dragón, El pingüino, The White Lotus, The Last of Us y IT: Bienvenidos a Derry, así como producciones regionales como Como agua para chocolate, Ciudad de Dios: la lucha no para y los próximos estrenos Chespirito: Sin querer queriendo y Ángela Diniz: Asesinada y condenada.

También le puede interesar: EXTE fortalece su estructura regional en México y Colombia