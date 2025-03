8 de marzo de 2025: La lucha por la igualdad no da tregua

Aunque estudios como el informe “Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia”, presentado por ONU Mujeres y el DANE en 2024, muestran mejoras en algunos indicadores, las cifras revelan que las mujeres siguen enfrentando barreras estructurales que limitan su desarrollo económico, social y político.

Autonomía económica: Un paso adelante, dos atrás

El informe destaca que, aunque ha habido una leve reducción en la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, la desigualdad sigue siendo abismal. El 30,4% de las mujeres mayores de 15 años no contaba con ingresos propios, frente al 11,7% de los hombres. Aunque esto representa una mejora respecto al 39,1% registrado en 2020, la pobreza sigue teniendo un rostro femenino: por cada 100 hombres en situación de pobreza, hay 121 mujeres.

El desempleo también refleja una brecha significativa. Entre 2021 y 2023, la diferencia en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres pasó de 6,7 a 4,6 puntos porcentuales. Sin embargo, las mujeres siguen siendo las más afectadas, con 1,7 millones desempleadas a principios de 2025, frente a 1,2 millones de hombres.

Trabajo no remunerado: La carga invisible

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio de ONU Mujeres es la desproporcionada carga de trabajo no remunerado que recae sobre las mujeres. En promedio, las colombianas dedican 7 horas y 44 minutos diarios a labores domésticas y de cuidado, mientras que los hombres dedican solo 3 horas y 6 minutos. Esta distribución desigual limita la participación plena de las mujeres en el mercado laboral y en otros ámbitos de la vida pública.

Piedad Urdinola, directora del DANE, subrayó la importancia de contar con datos desagregados por género para diseñar políticas públicas efectivas. “Sin información precisa, no podemos abordar las raíces de la desigualdad”.

Violencia de género: una crisis que no cede

La violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los problemas más graves en Colombia. Según un informe de femicidio elaborado por ONU Mujeres y UNODC, en promedio, en 2023 tres mujeres fueron asesinadas cada día, 140 resultaron murieron a manos de sus parejas o alguien de su fmaialia, 101 fueron lesionadas y 46 niñas fueron víctimas de agresión sexual. Estas cifras evidencian la urgencia de implementar medidas integrales para proteger a las mujeres y garantizar su seguridad.

Bibiana Aído Almagro, representante de ONU Mujeres en Colombia, señaló que “los problemas estructurales requieren soluciones estructurales. Necesitamos políticas públicas con enfoque diferencial e interseccional para cerrar las brechas de género de manera acelerada”.

Crisis climática y seguridad alimentaria: El golpe adicional

El estudio de ONU Mujeres y el DANE también aborda el impacto diferenciado de la crisis climática en las mujeres. En Colombia, el 29,2% de los hogares con jefatura femenina enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave, frente al 23,6% de los hogares con jefatura masculina. Esta situación se agudiza en las zonas rurales, donde el 35,3% de los hogares liderados por mujeres sufren inseguridad alimentaria. En el caso de las mujeres indígenas y afrocolombianas, las cifras alcanzan el 43,7% y el 41,3%, respectivamente.

Representación en la publicidad

Según el "Gender Unstereotype Metric” de la Unstereotype Alliance, las mujeres están aparecen mucho más en la publicidad que los hombres. En 2023, el 72% de los anuncios analizados en 72 países otorgaron a las mujeres al menos el 50 % del tiempo en pantalla, un aumento significativo desde 2019, que muestra que su representación debe dejar de ser sexualizada y pasar a mostrar su liderazgo y capacidades.

Adicionalmente, iniciativas como los Premios De igual a igual, que reconocen campañas publicitarias libres de estereotipos, contribuyen a promover una representación más equitativa entre hombres y mujeres en América Latina.

En Colombia no existe una entidad o proyecto que mida la participación de las mujeres en la publicidad y el mercadeo. Sin embargo, sí existe el Círculo de creativas, que impulsa, muestra y une a las mujeres creativas de la industria publicitaria en el país. En 2025, irán como representante de Colombia a See It, Be It, el programa que destaca el liderazgo femenino en Cannes Lions, el premio publicitario más grande del mundo.

Este 8 de marzo de 2025, Colombia y el mundo conmemoran el Día Internacional de la Mujer. Las cifras del informe de ONU Mujeres y el DANE son un recordatorio de que, aunque ha habido avances, el camino hacia la igualdad sigue siendo largo y lleno de obstáculos. A cinco años del plazo para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, y en el marco de las tres décadas de la Plataforma de Acción de Beijing, la necesidad de continuar recopilando y analizando datos con perspectiva de género es evidente. Solo así será posible diseñar políticas públicas efectivas que impulsen la igualdad y garanticen los derechos humanos de las mujeres.

