Video columna:  La importancia de los datos no estructurados con Santiago Martínez 

Para video columnas del mes de agosto, Santiago Martínez Vela CEO & managing partner de INDICES CognoSight, a través de una analogía explicó la importancia de los datos no estructurados. En la actualidad las empresas están acostumbradas a utilizar sólo datos estructurados, los cuales se entienden como aquellos datos que están en filas y columnas en bases de datos tradicionales.

La analítica que se hace de los datos estructurados, es solo una parte; la otra parte debe ir enfocada en los datos no estructurados, es decir los datos que no caben en filas y columnas como textos, imágenes y archivos de audio; según Santiago Martínez estos no son aprovechados como debería ser, y para ello hay que empezar un camino de entender al cliente como persona a través de sus manifestaciones, y no sólo desde sus transacciones.

“Este tipo de datos no compiten con la data estructurada, si no que la complementan”

