"Lo que mi mamá me enseñó de publicidad", el marketing con corazón de Socorro Jaramillo

El libro de Socorro Jaramillo, "Lo que mi mamá me enseñó de publicidad", no es un manual técnico: es un puente entre el amor filial y la estrategia de marca, tejido con la sabiduría de quien ha liderado campañas como "Quindío, corazón mío" y formado generaciones en las aulas.

Jaramillo, con 35 años de experiencia en agencias como Y&R y DDB, y roles ejecutivos en Bavaria, desafía el status quo con su concepto de "marketing espiritual". No se trata de misticismo, sino de autenticidad radical. Sus 5 P’s, propósito, personas, promesa, plan y pasión, son un llamado a que las marcas operen con coherencia, como si tuvieran un "alma" ya que las personas ya no compran productos, compran confianza. Es decir, las marcas deben ser, no parecer.

La genialidad del libro está en su doble narrativa. Por un lado, es un homenaje a Soledad Velásquez, cuya crianza convirtió axiomas cotidianos como "cumple lo que prometes", y "escucha antes de hablar", en principios para construir marcas duraderas. Por otro, es un viaje por la historia del marketing colombiano, donde Jaramillo revela cómo la ética y la creatividad pueden coexistir, incluso en mercados turbulentos.

¿Para quién es este libro?

Para los cansados del marketing frío: en tiempos en los que la inteligencia artificial (IA) domina, Jaramillo recuerda que "el consumidor no es un dato, es un corazón que late".

Para líderes con propósito: sus reflexiones, validadas por reconocimientos como Mujer del Año de ONU Mujeres (2023), son un antídoto contra la miopía corporativa.

Para quienes creen en el poder transformador de la publicidad: Su obra maestra "Quindío, corazón mío" demostró que las marcas pueden ser agentes de reconstrucción social.

En síntesis, Jaramillo escribe con la calidez de quien agradece a la vida y la precisión de una estratega que ha visto evolucionar la industria. Su libro no es solo un legado; es un manifiesto para que el marketing recupere su esencia humana.

Adicionalmente, los mensajes del libro refuerzan los que transmite Jaramillo en sus conferencias. Por ejemplo, en She is Global Forum, donde compartió espacio con figuras como Tony Robbins, su mensaje resonó con fuerza: las marcas deben tomar posición frente a los problemas sociales.

Parte del secreto que revela en su texto es que nunca ha dejado de ser esa niña que admiraba las marcas, pero entiende que el mejor brief no está en un PowerPoint, sino en las conversaciones cotidianas.

¿Dónde comprarlo? En las principales librerías del país.

Para quién: marketers, líderes de marca, educadores y cualquier profesional que crea que los negocios pueden ser ser buenos y hacer el bien.